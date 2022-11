GM i GN na Snapie. Co one oznaczają?

Snapchat to jeden z wielu aktywnych mediów społecznościowych. Posiada własny unikalny system działania. Nic więc dziwnego, że użytkownicy stworzyli również własne kody do komunikacji. Co oznacza popularny skrót GM oraz GN na Snapie? Dlaczego te skróty kojarzą się głównie z tą aplikacją?

Zdjęcie Co oznacza skrót GM oraz GN na Snapchacie? Do czego są wykorzystywane? / Kirill Kudryavtsev/ AFP / East News