W raporcie The Pew Reasearch Center wzięto pod uwagę nastolatków od 13 do 17 roku życia. Ankietowanych było ponad 1300 młodych Amerykanów.

Która aplikacja cieszyła się największą popularnością wśród młodych? Na pierwszym miejscu mamy YouTube’a, którego wybiera aż 95 procent badanych. Drugi, choć mogliśmy się spodziewać jego obecności na pierwszym miejscu, jest TikTok, którego preferuje 67 procent osób, natomiast trzeci jest Instagram, wybierany przez 62 proc. ankietowanych. Dalej mamy Snapchata (59 proc.), Facebooka (31 proc. z widocznym spadkiem, o czym za chwilę), Twittera (23 proc.), Twitcha (20 proc.), WhatsAppa (17 proc.), Reddita (14 proc.) oraz Tumblra, choć ten już zdecydowanie odstaje od reszty, bo wybrało go jedynie 5 procent badanych.

77 procent badanych korzysta z YouTube’a codziennie, z czego 19 procent uważa, że niemal cały czas, a 41 procent, że kilka razy dziennie. 58 procent codziennie wybiera TikToka i 16 procent używa go prawie non stop — 32 proc. badanych używa apki kilka razy na dzień. W przypadku Snapchata 51 procent ankietowanych używa go codziennie (15 proc. prawie cały czas), natomiast jeśli chodzi o Instagram, z aplikacji korzysta codziennie 50 procent osób (10 proc. osób niemal cały czas).

36 procent ankietowanych uważa, że spędza w aplikacjach zbyt dużo czasu. 54 procent nastolatków twierdzi z kolei, że trudno byłoby im zrezygnować z mediów społecznościowych.

Warto też zauważyć, że w latach 2014-2015 to Facebook był najczęściej wybierany. Popularnością cieszył się także Instagram, Snapchat, Twitter i Tumblr. Właściwie zero wskazań odnotował wtedy obecny faworyt, czyli YouTube, ale i WhatsApp, Twitch czy Reddit (TikTok nie był jeszcze dostępny).

Co nastolatki publikują online i jaki wpływ mają na nich media społecznościowe?

The Pew Research Center opublikowało również raport, z którego dowiadujemy się, do czego nastolatki z USA używały mediów społecznościowych. 43 procent z nich publikuje tam informacje o swoich osiągnięciach, a 34 procent używa sieci społecznościowych do rozmawiania o swoich rodzinach. 25 procent dzieli się swoimi uczuciami, 12 procent mówi o romantycznej sferze życia, a 11 procent o problemach. Zaledwie 10 procent nastolatków porusza tematy polityczne i religijne.

To, co młodzi umieszczają online wcale nie jest nieprzemyślane. Są takie treści, których nie opublikują z różnych powodów — np. 50 procent dziewczyn w wieku od 15 do 17 lat obawia się, że to, co zamieszczają w sieci, może zostać wykorzystane, by je zawstydzić czy ośmieszyć. 33 procent chłopców w wieku od 13 do 17 roku życia również się tego obawia. 43 procent dziewcząt i chłopców od 15 do 17 lat nie chcieli nikogo urazić.

Nastolatkowie zaznaczają, że media społecznościowe raczej mają na nich neutralny wpływ (59 proc.), pozytywny odczuło 32 proc. badanych, natomiast negatywny 9 proc.

