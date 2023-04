Niemal nieodłączną częścią podróży, zwłaszcza tych dalszych, jest bagaż. I umówmy się, że jeśli nie podróżujemy tanimi liniami lotniczymi, żeby następnie całe zaoszczędzone na biletach pieniądze przeznaczyć na przepyszne wypieki, najpewniej naszym kompanem na wycieczce jest walizka, większy plecak czy torba.

Jako że w kwestii teleportacji jesteśmy jeszcze trochę do tyłu, ciężar ten trzeba ze sobą targać, co zazwyczaj nie jest wygodne. I to również w połączeniu bez przesiadek, a nawet nie chcę zacząć myśleć o tym, jak okropne jest przesiadanie się z walizkami, gdy na złapanie drugiego pociągu mamy zaledwie kilka minut.

No i tutaj cała na biało wchodzi aplikacja KOLEO z nową usługą o bardzo wdzięcznej nazwie.

Poznajcie "Bambetle+". Co to za usługa, jak działa, co nadamy?

Zadanie "Bambetle+" jest bardzo proste — chodzi o odciążenie nas podczas podróży. Za pomocą apki KOLEO możemy nadać swój bagaż prosto z domu. Odbierzemy go na miejscu docelowym. Gdy wskażemy połączenie i uzupełnimy listę pasażerów, a następnie będziemy chcieli skorzystać z Bambetle+, trzeba będzie wpisać adres nadania naszych bagaży oraz miejsca, do którego mają trafić. Może to być dom, pensjonat, schronisko... ważne, aby było ono na terenie Polski.

Bagaż ma być odebrany w ostatni dzień roboczy przed podróżą. O której godzinie? To wskażemy sami. O losy naszego bagażu nie będziemy też musieli się zbytnio martwić — dostępna jest także opcja śledzenia paczkowej trasy.

Zanim jednak nadamy bagaż, potrzebna nam jeszcze garść informacji. Warunkiem skorzystania z usługi jest to, że przynajmniej 100 km naszej trasy musi być wykonane pociągami PKP Intercity (pozostała część jest dowolna). Mamy też trzy kategorie cenowe, w zależności od masy bagaży — do 5, 15 i 30 kg. Łącznie nadamy maksymalnie 6 sztuk bagażu w różnych rozmiarach.

Usługę Bambetle+ znajdziemy w aplikacji KOLEO na smartfonach z Androidem oraz iOS-em.