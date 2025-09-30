Meta chroni użytkowników przed fałszywymi kontami celebrytów i hakerami

Meta rozszerza wykorzystanie technologii rozpoznawania twarzy na nowe rynki, aby skuteczniej walczyć z kontami podszywającymi się pod osoby publiczne. Nowe narzędzie pozwala porównywać zdjęcia profilowe podejrzanych kont ze zdjęciami celebrytów i po wykryciu zgodności szybko usuwa fałszywy profil. Meta deklaruje, że ochrona prywatności użytkowników pozostaje priorytetem i technologia nie będzie służyła do ogólnego nadzoru.

Meta wdraża rozpoznawanie twarzy
Meta rozszerza wykorzystanie technologii rozpoznawania twarzy w Europie, Wielkiej Brytanii i Korei Południowej, aby zwalczać konta podszywające się pod osoby publiczne. Nowe funkcje są już dostępne na Facebooku w tych regionach, a w najbliższych miesiącach zostaną rozszerzone również na Instagram.

Nowy system pomaga w wypadku fałszerstwa

Pierwszy raz ta technologia została wdrożona w zeszłym roku w Stanach Zjednoczonych, dzięki czemu pomogła w identyfikacji reklam wykorzystujących oszukańczo wizerunek celebryty oraz w odzyskiwaniu kont w przypadku włamań.

Osoby publiczne mogą zgłaszać się do tego programu w Europie, wdrażany jest również w Korei Południowej wraz z nowymi zabezpieczeniami przed podszywaniem się pod inne osoby. Ten nowy przypadek użycia jest skierowany do oszustów, którzy wykorzystują wizerunek znanych osób, m.in. by wyłudzić od użytkowników pieniądze.

- Teraz użyjemy technologii rozpoznawania twarzy, żeby porównać zdjęcie profilowe na podejrzanym koncie z prawdziwymi zdjęciami profilowymi znanych osób na Facebooku i Instagramie. Jeśli znajdziemy dopasowanie, usuniemy fałszywe konto - powiedział rzecznik Meta.

Jak działa system rozpoznawania twarzy?

System sprawdza zdjęcia, zwłaszcza reklamy, pod kątem niewłaściwego wykorzystania wizerunków osób publicznych, porównując je z oficjalnymi zdjęciami profilowymi tych osób. W ten sposób szybko identyfikuje i usuwa fałszywe treści.

Technologia ta została wdrożona do odzyskiwania kont od marca. Twórcy narzędzia zachwalają jego zalety, donosząc, że w pierwszej połowie 2025 roku liczba zgłoszeń użytkowników dotyczących akcji wykorzystujących wizerunek celebrytów spadła o 22 proc. na całym świecie.

Kontrowersyjna inicjatywa

To wciąż technologia budząca kontrowersje wśród opinii publicznej, która obawia się o swoją prywatność. W 2021 roku Meta wyłączyła swój szerszy system rozpoznawania twarzy właśnie z powodu publicznego sprzeciwu. Obecne wdrożenie koncentruje się wyłącznie na ochronie osób prywatnych, a Meta deklaruje, że nie będzie ono wykorzystywane do ogólne nadzoru nad użytkownikami ani ich identyfikacji.

- Ten proces odbywa się w czasie rzeczywistym i jest szybszy oraz znacznie dokładniejszy niż ręczna weryfikacja przez człowieka - powiedział David Agranovich, dyrektor ds. globalnego wykrywania zagrożeń w Meta. Według firmy wszelkie dane twarzy wygenerowane na potrzeby tych weryfikacji są usuwane natychmiast po teście dopasowania.

