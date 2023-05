Internauci, którzy mają konto na Spotify, mogą stworzyć swoją playlistę Blend. Będzie to playlista nie byle jaka — powstanie na podstawie gustu muzycznego użytkownika i wybranego przez niego piłkarza. Zobaczymy przy okazji, jak bardzo (i czy w ogóle) nasz gust się pokrywa. Wynik podawany jest w procentach.

Mam dość unikalny gust muzyczny, dlatego nie mogę się doczekać, by zobaczyć, czy fanom uda się uzyskać wysoki wynik w Blend. To był niesamowity sezon i dzięki Blend będziecie mogli posłuchać muzyki, która doprowadziła nas do chwały. mówi Robert Lewandowski.

Lewandowski to oczywiście niejedyny piłkarz, z którym możemy stworzyć playlistę Blend. Na liście znajduje się też: Pedri, Alexia, Oshoala, Ousmane Dembélé, Fridolina Rolfö, Raphinha, Geyse Ferreira oraz Ronaldinho.

Jak stworzyć playlistę z piłkarzem? To proste

Aby sprawdzić zgodność naszego gustu muzycznego i stworzyć playlistę Blend, musimy wejść na specjalną stronę internetową. To właśnie tam wybierzemy piłkarza, który nas interesuje, poprzez kliknięcie czerwonego przycisku "Blend with me".

Muszę przyznać, że moja wspólna playlista z Lewandowskim sprawiłaby, że bylibyśmy wyrzuceni z każdej nie-klubowej imprezy, ale w sumie piłkarza pewnie nikt by z wydarzenia nie wyrzucił, więc... Nie jest źle! Chociaż zgodne mamy głównie piosenki, których słucham podczas ćwiczeń.

Jeżeli to dla nas za mało, to możemy też przejrzeć playlisty, jakie stworzyli piłkarze. Dostępne są one na profilu FC Barcelony na Spotify. Znajdziemy tam np. playlisty: "Barca Legends R10", "My Matchday Songs Dembélé", ale i "Barca: League Winners" czy składankę "My Matchday Songs Lewandowski".