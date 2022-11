Choć dodano je nieco późno w porównaniu do innych aplikacji, dla tych, którzy je lubią, to na pewno dobra wiadomość. Zacznijmy jednak od wyjaśnień.

Czym są relacje?

Relacje są dość unikalnym sposobem komunikacji w mediach społecznościowych. To sposób na niezobowiązujące udostępnienie wiadomości, które chcielibyśmy przekazać znajomym czy większej grupie ludzi. Publikując relacje, nie oczekujemy odpowiedzi, choć zapewne zazwyczaj będą mile widziane. Czym zatem różnią się od zwykłych postów czy wiadomości? Przede wszystkim nie wysyłamy ich bezpośrednio do konkretnych osób. Co więcej, relacje znikają po określonym czasie - zazwyczaj są dostępne przez 24 godziny. Nie muszą zawierać tekstowego komunikatu, mogą być po prostu zdjęciem, krótkim wideo czy udostępnioną grafiką. Mogą zapraszać do rozmowy, ale nie wywierają presji.

Relacje teraz także na Signalu! Jak to działa?

Tak jak w przypadku innych aplikacji, udostępnione relacje można oglądać przez 24 godziny. Po tym czasie po prostu znikają. Zobaczą je nasi znajomi, a także wszyscy, z którymi kiedykolwiek przeprowadziliśmy rozmowę w aplikacji Signal. Warto jednak pamiętać, że można je także udostępniać tylko wskazanym przez nas osobom bądź grupom (np. współpracownikom czy znajomym, z którymi jeździmy na wakacje). Ale to nie wszystko - możemy też ukryć je ręcznie przed wybranymi osobami.

Co istotne, nie odbiegają one od filozofii aplikacji - tak jak wiadomości, są szyfrowane metodą end-to-end.

Aby dodać relacje, musimy kliknąć w odpowiednią zakładkę po uruchomieniu aplikacji. Tam na górze ekranu wyświetli się ikona naszego profilu z plusem i napisem "Moje relacje. Kliknij, by dodać". W tym miejscu przejrzymy także relacje udostępnione nam przez znajomych.

Aktualnie relacje dostępne są dla użytkowników Signala na smartfonach z Androidem i iOS-em. Wkrótce funkcją cieszyć się będą mogli także ci, którzy używają aplikacji na komputerach.

Jak wyłączyć relacje na Signalu?

Z racji charakterystyki relacji, niekoniecznie spodobają się one każdemu. Dobrą wiadomością jest to, że ci, którzy nie będą fanami rozwiązania, mogą je po prostu wyłączyć. Aby to zrobić, należy przejść do ustawień aplikacji poprzez kliknięcie ikony profilu. Tam odnajdziemy "Relacje", a następnie możemy kliknąć "Wyłącz relacje".