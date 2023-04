Tanio już było. Spotify podniesie ceny jeszcze w tym roku?

Będzie drożej. Obecnie mowa jest o podniesieniu cen za usługę w Stanach Zjednoczonych. Nie ma jednak co ukrywać, że wyższe ceny najpewniej pojawią się także w Polsce.

"Chcielibyśmy podnieść ceny w 2023 roku. Kiedy przyjdzie na to odpowiedni czas, podniesiemy ceny, a podwyżka okaże się sukcesem, ponieważ dostarczamy naszym klientom wiele wartości" — mówi CEO, Daniel Ek.

Kiedy nadejdzie ten odpowiedni moment? Trudno powiedzieć, informacja ta jest dość lakoniczna i tajemnicza, analitycy spodziewają się natomiast podwyżki w nadchodzących miesiącach. Nie wiemy też, o ile faktycznie zostanie podniesiona cena abonamentu.

Ile kosztuje abonament Spotify? Obecnie nie jest najgorzej

Aktualnie ceny za usługę wydają się dość przystępne.

Za plan indywidualny zapłacimy 19,99 zł. Plan duo (dla dwóch osób mieszkających pod tym samym adresem) kupimy za 24,99 zł, a family (czyli dla rodziny do 6 kont premium dla członków mieszkających pod tym samym adresem) za 29,99 zł. Ceną wyróżnia się plan student, bo zapłacimy za niego 9,99 zł. Jest to jednak oczywiście oferta skierowana do studentów zatwierdzonych uczelni.

Obecnie możemy też skorzystać z promocji — 3 miesiące pakietu Premium (indywidualnego) możemy mieć za 0 zł, jeżeli nie mieliśmy jeszcze konta. Oferta ważna jest do 16 maja 2023 roku.