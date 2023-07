YouTube będzie nauczycielem. Wiedzę sprawdzi quizem

YouTube to dość dobre miejsce do tego, by dowiedzieć się interesujących nas rzeczy. Na platformie znajdziemy dużo kanałów popularnonaukowych, na których pasjonaci w przystępny sposób starają się przybliżyć nam tajniki wybranych zagadnień. Przyswajanie wiedzy może być jednak kłopotliwe, a YouTube chce nam w tym pomóc. W jaki sposób?

Zdjęcie Oglądasz filmy edukacyjne? Swoją wiedzę być może będziesz mógł sprawdzić w quizie. YouTube testuje nową funkcję / Collabstr / Unsplash