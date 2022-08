Przygotowania do misji trwają już wiele miesięcy. NASA pragnie ponownie wysłać astronautów na Księżyc, bo mija właśnie 50 lat, odkąd człowiek po raz ostatni postawił tam stopy.

Nie dziwi więc olbrzymie zainteresowanie samym startem, jak i tym, jakie nadzieje budzi cały program Artemis i misja Artemis 1.

Misja Artemis to próba generalna przed lotem na Marsa

Jak sama nazwa wskazuje (Artemis 1), jest to pierwsza misja z całego programu. Doprowadzi on nas do dwóch wielkich wydarzeń. Pierwszym z nich będzie planowany na 2025 roku lot i lądowanie astronautów na Księżycu. Rok wcześniej astronauci jedynie oblecą ziemskiego satelitę. Drugim będzie w przyszłości misja na Marsa, a księżycowe loty mają być przed tym próbą generalną.

Starty przekładano już kilka razy, głównie ze względów bezpieczeństwa. W przypadku takich projektów wszystko musi być dopięte na ostatni guzik i tak też się stało. Rakieta jest gotowa do startu, który planowo ma nastąpić w poniedziałek, 29 sierpnia 2022 roku.

Gdzie oglądać na żywo start misji Artemis 1 i rakiety SLS

Okno pogodowe zostało wyznaczone na poniedziałkowe popołudnie czasu polskiego. Mieści się ono między godz. 14:33 a 16:33. W tym czasie musi odbyć się start rakiety SLS.

NASA, podobnie jak w przypadku innych tego tupu wydarzeń, przygotowuje oczywiście doskonałą oprawę medialną, bo i samo wydarzenie na to zasługuje.

Ostatnie kilkanaście godzin przed startem będzie stale rejestrowane, a każdy ruch inżynierów i astronautów, śledzony przez oglądających na całym świecie.

NASA przeprowadzi relacje na swoich kanałach telewizyjnych (NASA TV, również w jakości 4K), ale przede wszystkim w Internecie. Transmisja online odbędzie się na YouTube, a streaming możecie zobaczyć poniżej:

Jedno jest pewne - data 29 sierpnia 2022 roku przejdzie do historii i rozpocznie kolejny wielki etap w erze podboju kosmosu. Pozostaje trzymać kciuki za powodzenie samego startu, jak i kolejnych misji w ramach programu Artemis.