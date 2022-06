W wywiadzie dla programu śniadaniowego Good Morning Britain, brytyjski astronauta powiedział, co myśli o UFO i UAP oraz ujawnił informacje od pilotów myśliwców, którzy byli bezpośrednimi świadkami manifestacji niezidentyfikowanych pojazdów latających.

- Jaka jest twoja prywatna teoria? - zapytał astronautę Europejskiej Agencji Kosmicznej gospodarz programu, Richard Madeley. - Czy myślisz, że są to rzeczy z innych światów lub rozwój tajnej broni? - dodał.

UFO to nie tajna broń, to ludzie z przyszłości?

Tim Peake przyznał, że po obejrzeniu nagrań z zapisem spotkań pilotów z UFO, jest pewien, iż nie mamy tutaj do czynienia z tajną bronią rozwijaną przez Rosję czy Chiny. Astronauta jednak zszokował i jednocześnie rozśmieszył gospodarzy programu oraz widzów, ujawniając wersję samych pilotów.

- Słyszałem jedną teorię, gdzie pilot mówił, hipotetycznie, że w przyszłości rozwinęli podróże w czasie. Czy jest to coś, co wróciło z przyszłości? - powiedział Peak. Astronauta jednocześnie przyznał, że pomimo "wszystkich tych teorii krążących wokół" na temat natury tych niezidentyfikowanych i niewyjaśnionych zjawisk, "ostatecznie nic o nich nie wiemy".

Tim Peak świadkiem manifestacji UFO na orbicie

Co ciekawe, Peak jakiś czas temu ujawnił również swoje przeżycia związane z UFO. — To było pod koniec misji, więc byłem dość doświadczony pod kątem tego, co powinienem zobaczyć, a czego nie. W ciągu dnia widziałem trzy dziwne światła latające w formacji — powiedział Tim Peake.



Brytyjski astronauta i piloci nie są jedynymi, którzy wierzą w takie dziwne rozwiązanie tej odwiecznej zagadki. Już w roku 2000 często pojawiały się takie tezy w związku z publikacją książki przez Michaela Mastersa, profesora z Montana Technological University, który interesuje się naukowym rozwiązaniem tajemnicy UFO.

Podróżnicy z przyszłości eksperymentują na ludziach

Według niego, na pokładach tych niezidentyfikowanych pojazdów latających mają znajdować się ludzie w przyszłości, którzy cofają się w czasie, by dokładnie poznać historię ludzkości, czyli swoich przodków. Masters jest pewien, że prowadzą oni badania wybranych ludzi, co tłumaczyłoby opisywane często incydenty z porwaniami na statki i wykonywanymi eksperymentami.

Na razie nie w żaden sposób nie można tego potwierdzić, ale obecnie jak nigdy dotąd znajdujemy się najbliżej rozwiązania tej wielkiej zagadki. Otóż do badań nad UFO właśnie włączyła się NASA. Władze agencji powołały specjalny zespół naukowy, który ma za zadanie zbadać wszystkie dane na ten temat i poznać prawdę. Trzymamy kciuki.