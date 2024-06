Awaria na ISS? To nagranie wywołało panikę na Ziemi

Co wydarzyło się na ISS?

Nic więc dziwnego, że Internauci natychmiast zaczęli się zastanawiać, co takiego wydarzyło się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i jaka jest kondycja omawianego astronauty. Zwłaszcza że z dalszego ciągu rozmowy wynikało, że sytuacja dowódcy zaczęła się pogarszać i jego "rokowania są stosunkowo wątpliwe".



Do tego uwagę na incydent zwróciło kilka popularnych kont kosmicznych, a Eric Berger, redaktor działu kosmicznego Ars Technica, nazwał transmisję "szczerze mówiąc przerażającą". Nie brakowało jednak osób, które zachowały zimną krew i stwierdziły, że najpewniej mamy do czynienia z ćwiczeniami, ale sytuacja zrobiła się na tyle poważna, że zareagować musiały same SpaceX i NASA.