Bardzo młoda egzoplaneta nieopodal nas. Taka mogła być wczesna Ziemia

HD 63433 to system odkryty już wcześniej. Znajduje się tam gwiazda bardzo podobna do Słońca, ale jest ona znacznie młodsza, bo jej wiek oszacowano na kilkaset mln lat. Układ Słoneczny ma około 4,6 mld lat. We wspomnianym systemie znajduje się kilka egzoplanet, z których bardzo ciekawą jest świat o nazwie HD 63433 d.

Egzoplaneta HD 63433 d przypomina młodą Ziemię

HD 63433 d jest trzecią z odkrytych w tym systemie egzoplanet. Świat ten jest nieco większy od Ziemi i jest to dotychczas najmłodsza planeta tej wielkości wśród wszystkich odkrytych spoza naszego układu, których wiek oszacowano na mniej niż 500 mln lat.

Zdjęcie Układ planetarny HD 63433 / Alyssa Jankowski / materiał zewnętrzny

Z jednej strony HD 63433 d bardzo przypomina Ziemię, a z innej już nie. Świat ma zbliżoną wielkość i znajduje się w towarzystwie podobnej do Słońca gwiazdy. Jednak warunki tam obecnie panujące z pewnością nie przypominają nam naszego świata. Dlatego dla astronomów jest to tak ciekawy obiekt, co dobrze podsumowała astrofizyczka Melinda Soares-Furtado z Uniwersytetu Wisconsin-Madison.

To przydatna planeta, ponieważ może przypominać wczesną Ziemię. astrofizyczka Melinda Soares-Furtado

Egzoplaneta ma promień o około 10 proc. większy od Ziemi i jej wiek to około 300-400 mln lat. Jeden rok trwa tam zaledwie 4,2 ziemskiego dnia. To oznacza, że planeta jest bardzo blisko gwiazdy. Do tego stopnia, że może z nią być trwale związana pływowo i jedna z jej części zwrócona jest ciągle w tym samym kierunku. To może powodować na tej stronie występowanie bardzo wysokich temperatur sięgających nawet prawie 1300 stopni Celsjusza.

Planeta jest całkiem niedaleko nas

System HD 63433 znajduje się 73 lata świetlne od nas, a więc w przypadku odległości kosmicznych jest to "nasze podwórko". Astronomowie chcą dokładniej przyjrzeć się temu obiektowi, bo może on nam wiele powiedzieć o historii wczesnej Ziemi. Ponadto jest ona najbliższa rozmiarom naszej planety wśród tych, które znajdują się w towarzystwie gwiazd podobnych do Słońca.

Egzoplaneta skrywa przed nami jeszcze wiele tajemnic. Naukowcy sugerują, że jest to skalisty świat jak Ziemia czy Mars, ale na uzyskanie odpowiedzi na wszystkie pytania potrzeba kolejnych badań.