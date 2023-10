Mimo że niektórzy czekają, aż kosmiczny pociąg Elona Muska zawita nad polskie niebo, to wielu astronomów zgłasza sprzeciw w związku z obecnością satelitów na niebie. Jednak usługa, którą oferuje SpaceX, jest na tyle atrakcyjna, że rząd nie sprzeciwia się działaniom miliardera. Do gromady ponad czterech tysięcy Starlinków mają jeszcze dołączyć tysiące satelitów Bezosa, co za tym idzie, nocne niebo za sprawą działalności człowieka zmieni się w bożonarodzeniową choinkę. Co więcej, im więcej satelitów na orbicie, tym większe ryzyko kolizji rakiety z którymś z nich.

Amazon stawia na nowoczesne rozwiązania proponując model hybrydowy

Projekt Kuiper Amazon rozpoczął się w 2018 roku i właśnie wchodzi w fazę testową. Bezos chce, aby udostępniona przez niego usługa łączyła w sobie funkcje Starlink i OneWeb. Ma udostępniać zarówno bezpośrednie usługi konsumenckie, jak i wspierać naziemną sieć komunikacyjną. Udało się już uzyskać pierwszych klientów. Vodafone oraz Vodacom chcą wykorzystać Projekt Kuiper do rozbudowy swoich sieci 4G/5G.

Bezos podobnie jak Musk i OneWeb chce, aby jego satelity „zmniejszyły przepaść cyfrową, zapewniając szybkie i niedrogie łącze szerokopasmowe społecznościom nieobsługiwanym lub niedostatecznie obsługiwanym przez tradycyjne technologie komunikacyjne”.