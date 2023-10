Chiny wysłały najmłodszą w historii załogę na Tiangong. Przed nimi kosmiczny spacer

Chiny mają szansę zdominować kosmos

Tiangong, czyli po chińsku „niebiański pałac” jest obecnie jedną z dwóch stacji kosmicznych znajdujących się na orbicie okołoziemskiej. Chińczycy jednak mają bardzo dużą szansę na jakiś czas zdominować kosmos, ponieważ ich stacja ma przewidzianą żywotność 15 lat. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna to już staruszek, ma zostać zdeorbitowana w 2030 roku. Jeżeli do tej pory NASA nie zapewni zastępcy, Chiny pozostaną na orbicie okołoziemskiej same.

W nachodzących latach Tiangong ma zostać rozbudowana o kolejne trzy moduły. Pozwoli to na zwiększenie liczby osób mogących przebywać jednocześnie na jej pokładzie. Aktualnie stacja posiada trzy moduły, a stała załoga liczy trzech astronautów.

Młoda krew w przemyśle kosmicznym Chin

Dwóch członków misji to nowi astronauci, którzy dołączyli nieco ponad trzy lata temu. Tang Shengjie liczy 33 lata, natomiast Jiang Xilin 35 lat. Na ich czele stoi 45-letni Tang Hongbo, który już w 2021 roku odbył swoją pierwszą misję na chińską stację kosmiczną. Co ciekawe, jego szybki powrót na Tiangong stanowi rekord najkrótszej przerwy między lotami kosmicznymi w wykonaniu chińskich astronautów.

Przez obawy związane ze szpiegostwem Chiny zostały wykluczone z udziału w misjach na Międzynarodową Stację Kosmiczną. W związku z czym, nie chcąc pozostać w tyle za resztą świata, a zwłaszcza za Stanami Zjednoczonymi, postanowiły zbudować swoje własne kosmiczne laboratorium. Teraz rosnąca potęga Chin w przemyśle kosmicznym stanowi niemałe wyzwanie dla Stanów Zjednoczonych.