Curiosity znalazł najlepszy dowód wody na Marsie. Było jej znacznie więcej

Mars miał więcej wody niż zakładano

Łazik Curiosity od jesieni 2022 prowadził badania w "jednostki siarczonośnej" w okolicach Mount Sharp, góry o wysokości 5-kilometrów. W grudniu zeszłego roku rozpoczął po niej ciężką wspinaczkę, mając zbadać warstwy skalne, które były śladem różnych epok. Gdy piął się w górę, wertował miliardy lat, pokazując naukowcom dokładny proces stopniowego wysychania Marsa.

Na wysokości pół mili ponad podstawę góry Curiosity natknął się jednak na coś zaskakującego. W swoim obiektywie uchwycił on riplemarki falowe wskazujące na obecność jeziora. Łazik spotykał je już w przeszłości. To, co zaintrygowało naukowców to fakt, że były one najwyraźniejszymi riplemarkami, jakie Curiosity kiedykolwiek znalazło. Operatorzy łazika stwierdzili przy tym, że są to najlepsze dowody na obecność wody na Marsie, jakie kiedykolwiek zebrali.

To najlepsze dowody na istnienie wody i fal, jakie widzieliśmy podczas całej misji. Wspinaliśmy się przez tysiące stóp osadów jeziornych i nigdy nie widzieliśmy takich dowodów, a teraz znaleźliśmy je w miejscu, w którym spodziewaliśmy się, że będzie suche - Ashwin Vasavada, naukowiec projektu Curiosity w rozmowie dla biura prasowego NASA

Zdjęcie Zdjęcie łazika Curiosity z zaznaczonymi widocznymi riplemarkami świadczącymi o obecności wody i fal / NASA

Ze stwierdzeniem "będzie suche" wiąże się jeszcze jedna ważna sprawa odkrycia. Curiosity odkrył tak wyraźne ripelmarki po jeziorze w miejscu, gdzie warstwy skalne pochodzą z okresu wielkiego wysychania Marsa. Według więc wcześniejszych założeń naukowców nie powinny znajdować się tam żadne ślady występowania większej wody.

Zdjęcie Struktura skalna Mount Sharp jest idealnym zapisem historii Marsa. Na jego szczycie znajdują się skały, które są najmłodsze. Im bardziej w dół, tym skały posiadają zapis znacznie starszych epok / NASA

Naukowcy podzielili się odkryciem 8 lutego, po prawie dwóch miesiącach analizy. Z tej okazji stworzyli nawet specjalny film.

Wideo youtube

Co oznacza odkrycie łazika Curiosity?

Głównie fakt, że Mars miał znacznie więcej wody, niż wcześniej zakładano. Przy tym utrzymywała się dłużej na planecie, zanim ta stała się... czerwona. Samo odkrycie Curiosity wskazuje, że woda wokół Mount Sharp była bardziej rozległa oraz głębsza. Sugeruje to, że w tym regionie istniał rozwinięty ekosystem, a w innych rejonach Marsa także mogły tworzyć się tak duże zbiorniki wodne w okresie rozkwitu planety.

Zdjęcie Naukowcy już wcześniej zakładali, że na Marsie istniał zbiorniki wodne. Odkrycie dokonane przez łazik Curiosity pokazuje jednak, jak bardzo mogły być rozległe

Dodatkowo Curiosity obok wyraźnych ripelmarków znalazł struktury skały nazwanej " Marker Band". Jest to ciemna warstwa wyróżniająca się na tle innych skał Mount Sharp. Łazik próbował pobrać jej próbki, jednak okazała się zbyt twarda, aby się w nią wwiercić. Podejrzewa się, że "Marker Band" również może kryć tajemnicę nt. dawnej wody na Marsie.