W nocy z poniedziałku na wtorek (30-31.05) przed naszymi oczami na niebie może rozegrać się przepiękny spektakl, jakim jest deszcz spadających gwiazd, a w zasadzie meteorów. Tym razem chodzi o Tau Herkulidy.

Chociaż astronomowie niczego nie mogą nam zagwarantować, warto w nocy spoglądać w niebo w okolice gwiazdy Arktur w gwiazdozbiorze Wolarza. Ziemia wleci bowiem w pozostawione w kosmosie odłamki komety 73P/Schwassmann-Wachmann 3.

Kosmiczny Teleskop Hubble'a wykrył dotychczas 68 osobnych fragmentów jądra komety. To odłamki tych fragmentów jądra mogą z ogromną prędkością wejść w atmosferę naszej planety dzisiejszej nocy i zafundować nam niezwykły spektakl. Pomimo faktu, że najlepsze miejsce do obserwacji znajduje się dokładnie nad południową Kalifornią, to jednak każdy mieszkaniec Ziemi będzie mógł obserwować to zjawisko na własne oczy.

Oczywiście mówimy tutaj o relacji na żywo realizowanej na kanale YouTube przez astronomów z The Virtual Telescope Project, ale możemy być pewni, że tam zobaczymy znacznie więcej, niż na jasnym niebie w swoich miastach. Transmisja odbędzie się o 6 rano i potrwa do południa czasu polskiego. Jeśli ktoś nie będzie mógł poświęcić czasu na obserwacje, to zawsze można później obejrzeć zapis relacji z Kalifornii na YouTube.

Kometa 73P/Schwassmann-Wachmann 3 jest naukowcom znana od 92 lat. Według zgromadzonych danych wiemy, że okrąża Słońce w nieco ponad 5 lat i przy każdym okrążeniu zbliża się do niego na odległość ok. 9 milionów kilometrów. Astronomowie są pewni, że w końcu doczekamy się obfitego deszczu spadających gwiazd. Pytanie tylko, czy będzie to tej nocy.