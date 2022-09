W ubiegłym tygodniu podjęto aż dwie próby startu Artemis 1. Jedna z nich miała mieć miejsce w poniedziałek, 29 sierpnia. Wtedy niestety doszło do wycieku paliwa i start trzeba było przesunąć. NASA optymistycznie podeszła do napraw i kolejny termin wyznaczyła na sobotę, 3 września. Wtedy jednak już dłuższą chwilę przed startem okazało się, że problem ciągle istnieje i nie ma szans na odpalenie rakiety. Bezzałogowa misja Artemis 1 otrzymała od NASA kolejną szansę i nowy termin startu. Rakieta Space Launch System (SLS) ze statkiem kosmicznym Orion na jej szczycie cały czas stoi w gotowości na stanowisku startowym 39B terenu centrum lotów kosmicznych "Kennedy Space Center" na Florydzie.

Pierwszy termin startu zaplanowany na poniedziałek 29 sierpnia został odwołany przez usterkę wykrytą podczas próby jednego z silników na ciekły wodór i tlen. Jeden z czterech silników RS-25 oznaczony numerem 3 nie mógł osiągnąć odpowiedniej temperatury koniecznej do tego, aby zaczął pracować poprawnie. Kontrolerzy misji podejrzewają, że problem z silnikiem może być spowodowany przez wadliwie działający czujnik temperatury.



Silnik nr 3 był prawdopodobnie o około 30, 40 stopni cieplejszy niż inne silniki SLS John Honeycutt, kierownik programu Space Launch System w NASA Marshall Space Flight Center w Alabamie

Zdjęcie Według NASA misja Artemis to nie tylko powrót ludzi na Księżyc, ale także pierwszy etap załogowej misji na Marsa / NASA

Podczas kolejnej próby startu NASA planuje rozpocząć słynne odliczanie o 30-45 minut wcześniej niż zwykle, aby jeszcze dokładniej monitorować temperaturę wszystkich silników. Musi być ona bardzo niska (-153.89 C), aby paliwo w postaci ciekłego wodoru i tlenu bez problemu dotarło do komory spalania silnika.

Ale podejrzanie wysoka temperatura silnika nr 3 to nie jedyne powody odwołania poniedziałkowego startu misji Artemis. NASA ujawniła, że był także mały wyciek wodoru z zaworu odpowietrzającego głównego zbiornika paliwa rakiety SLS.



Wybraliśmy teraz taką opcję, że wcześniej niż zwykle uruchomimy proces chłodzenia silnika. Zgodziliśmy się również na wykonanie pewnych prac na platformie startowej, aby zlikwidować wyciek wodoru, który dostrzegli ludzie z serwisu Mike Sarafin, kierownik misji Artemis w siedzibie NASA.

Problem z pogodą

Samo planowanie startu nie jest łatwe. NASA musi brać pod uwagę nie tylko gotowość maszyny do odpalenia, ale przede wszystkim warunki pogodowe. Okna startowe ustalane są zazwyczaj na dwie godziny, podczas których start musi się odbyć. Często jednak pogoda płata figla i do startu nie dochodzi. Zaplanowany na 23 albo 27 września start będzie kolejną próbą, miejmy nadzieję, że udaną.

Bezzałogowa misja Artemis 1 to pierwszy etap powrotu ludzi na Księżyc. Statek kosmiczny Orion zaledwie okrąży Srebrny Glob. W 2024 roku w ramach misji Artemis 2 na pokładzie Oriona będą astronauci, a plan lotu jest prawie identyczny, jak w przypadku Artemisa 1. Najważniejsza część misji księżycowej, czyli Artemis 3 zaplanowana jest na 2025 rok. Wtedy ma dojść do ponownego lądowania ludzi na Księżycu po raz pierwszy od misji Apollo 17 w 1972 roku. Wśród astronautów, którzy postawią stopę na Srebrnym Globie, będzie kobieta. Misja Artemis zakłada także stworzenie stacji kosmicznej z modułem mieszkalnym na orbicie Księżyca.