Czas powiedzieć to głośno: NASA ma coraz większy problem z misją Artemis 1. Pierwsze odwołanie startu można było uznać "wypadkiem przy pracy", ale druga wpadka 3 września i w ostatniej chwili wstrzymanie uruchomienia silników wydają się sprawą o wiele poważniejszą. Tym razem chodzi o wyciek paliwa, a to właśnie tego typu awaria była kiedyś przyczyną katastrofy promu Challenger w 1986 roku i śmierci 7 astronautów. Trudno się dziwić, że w tej sytuacji inżynierowie z NASA wolą dmuchać na zimne.

Warto pamiętać, że nie rozpoczniemy tej misji, dopóki wszystko nie będzie działać. Takie mamy procedury. Administrator NASA Bill Nelson

Jest wyciek paliwa? Mamy problem!

W sobotę 3 września największa w historii naszej planety rakieta SLS już była przygotowana do startu, kiedy na trzy godziny przed rozpoczęciem tzw. odliczania startowego wszystko odwołano. W centrum kontroli lotu rozległ się dźwięk alarmu czujnika, który wykrył wyciek wodoru z głównego zbiornika. Nieszczelność pojawiła się w miejscu, do którego prowadził przewód z ciekłym wodorem. Kontrolerzy nie wpadli w panikę i spróbowali zresetować czujnik licząc, że to jedynie drobna pomyłka. Po chwili okazało się, że czujnik działa prawidłowo i wyciek jest faktem. Prawdopodobnie zawiodła jedna z najważniejszych uszczelek całej rakiety. Jej wymiana na wyrzutni startowej była nawet możliwa, ale pojawił się inny problem. Z certyfikatem.

Zdjęcie Setki dziennikarzy z całego świata na Florydzie czekały w napięciu na start misji Artemis 1. A ten w ostatnią sobotę po raz drugi odwołano. / East News

Powrót do hangaru to poważna sprawa

Rakieta SLS ma specjalne systemy bezpieczeństwa, które pozwolą błyskawicznie zniszczyć rakietę, gdyby coś poszło nie tak w trakcie - cytat z dokumentów NASA - "nieobliczalnego startu". Kluczowym elementem tej hipotetycznej "autodestrukcji" całej rakiety są baterie, które muszą być ponownie sprawdzone. Po wymianie uszczelki przy głównym silniku cały system wymaga ponownej certyfikacji, a taka operacja jest możliwa tylko w hangarze naprawczym. Rakieta SLS zostanie odholowana do hangaru, gdzie zajmą się nią najlepsi inżynierowie NASA. Ta operacja jest na tyle skomplikowana, że trzecia próba startu rakiety zapowiadana na tzw. okno startowe w dniach 19-30 września jest mało prawdopodobna. Wszystko wskazuje, że realnym terminem może być 17-31 października, kiedy ponownie pojawią się możliwość startu SLS.



Aby ponownie przetestować nasze baterie i je wymienić, musimy wycofać się Jim Free, zastępca administratora NASA ds. rozwoju systemów eksploracji po drugim, kolejnym odwołaniu terminu startu misji Artemis 1

Zdjęcie NASA po raz drugi w ciągu tygodnia przerwała próbę wystrzelenia rakiety Space Launch System (SLS) ze względu na "uporczywy wyciek paliwa". Według NASA może to opóźnić misję programu Artemis o co najmniej kilka tygodni. / East News

Do trzech razy sztuka?

NASA stara się uspokajać, że drugi falstart z początkiem misji Artemis 1 to jedynie "drobne kłopoty techniczne", ale rzeczywistość wydaje się wyglądać inaczej. Kierownik misji Artemis 1 w NASA Mike Sarafin powiedział w wywiadzie dla mediów, że czeka ich "kilka tygodni pracy". Przyznał także, że sobotni wyciek paliwa to sprawa o wiele poważniejsza niż ten, który stwierdzono podczas pierwszej próby startu kilka dni wcześniej. "W poniedziałek (29 sierpnia - przyp. red.) mieliśmy wyciek łatwy do opanowania. Ale ten ostatni z soboty taki nie był" - ujawnił jeden z najważniejszych inżynierów NASA.

Być może także w przypadku tego projektu sprawdzi się zasada "do trzech razy sztuka" i w drugiej połowie października podczas kolejnego okienka startowego (17-31 października) misja Artemis 1 wreszcie wystartuje. Jeśli jednak dojdzie do kolejnego, trzeciego odwołania startu przez równie poważną awarię jak ta ostatnia, wtedy pojawi się pytanie o bezpieczeństwo całej misji.

Jeśli NASA nie była w stanie zadbać o tak podstawowe rzeczy jak szczelność instalacji z ciekłym paliwem, to tym bardziej uzasadniony może być niepokój o pozostałe elementy programu powrotu ludzi na Księżyc.