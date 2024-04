Dziwne zdjęcie z Marsa. Astronomowie zobaczyli... pająki

Skąd pająki na Marsie?

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) pokazała zdjęcie powierzchni Marsa z zaskakującym pytaniem, czy przypadkiem nie widać na nich pająków. Wydaje się to dziwne, jednaka na pierwszy rzut oka faktycznie możemy zobaczyć z kosmosu bardzo czarny obszar, wyglądający jakby wychodziła z niego chmara stawonogów.

Jednak ESA nie znalazła dowodu na istnienie życia pozaziemskiego o ośmiu kończynach. To, co zaobserwowało zdjęcie to spektakularny efekt wizualny, gdy wiosną światło słoneczne pada na warstwy dwutlenku węgla, które osadziły się w okresie zimowym pod warstwami lodu.

