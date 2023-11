LTT 1445 Ac to obiekt znaleziony już w danych z 2021 r. pochodzących z teleskopu TESS należącego do NASA, który nie bez przyczyny nazwano łowcą egzoplanet. Statek pozwolił na odkrycie tysięcy kandydatek na planety spoza Układu Słonecznego. Ta będąca bohaterką tego artykułu znajduje się bardzo blisko nas.

Egzoplaneta LTT 1445 Ac wielkością przypomina Ziemię

Egzoplaneta LTT 1445 Ac jest bardzo zbliżona wielkością do Ziemi. Jej masa jest o 37 proc. większa. Natomiast promień szacuje się na 1,07 promienia naszej planety. Orbituje ona wokoło czerwonego karła i system ten znajduje się około 22 lat świetlnych od nas. Jak na kosmiczne standardy jest to naprawdę niedaleko.

Reklama

Zdjęcie W badaniach egzoplanety wykorzystano Kosmiczny Teleskop Hubble'a. / materiały prasowe

Dla przykładu średnica całej Drogi Mlecznej szacowana jest na 105,7 tys. lat świetlnych. Natomiast najbliższy Układu Słonecznego system gwiezdny (Alfa Centauri) znajduje się niespełna 4,4 lat świetlnych od nas. Dlatego egzoplanetę LTT 1445 Ac z pewnością można uznać za bardzo nieodległą od naszego układu. Pytanie tylko: czy jest tam co szukać?

W stronę układu LTT 1445, który składa się z trzech gwiazd, skierowano Kosmiczny Teleskop Hubble'a, który służy naukowcom od ponad trzech dekad. Astronomowie wykorzystali instrument Wide Field Camera 3. Pozwoliło to na prześledzenie tranzytu egzoplanety wokoło jednej z gwiazd.

Znaleziona planeta nie jest poszukiwaną Ziemią 2

Dokładniejsze badania przeprowadzone na LTT 1445 Ac rzeczywiście wskazują na podobieństwa do naszej planety. To również świat skalisty o zbliżonej gęstości. Niestety z pewnością nie jest to poszukiwana Ziemia 2. Egzoplaneta orbituje wokoło czerwonego karła i robi to bardzo blisko niego. Do tego stopnia, że jeden rok trwa tam nieco ponad trzy ziemskie dni. Tak bliska odległość od gwiazdy sprawia, że temperatura na powierzchni sięga 260 stopni Celsjusza.

Choć LTT 1445 Ac znajduje się stosunkowo blisko nas, to na pewno nie jest miejscem odpowiednim do szukania warunków do życia zbliżonych do ziemskich. Mimo to obserwacje takich egzoplanet są bardzo cenne, bo dają nowe informacje w zakresie wiedzy związanej z formowaniem się układów planetarnych w naszej galaktyce.