Elon Musk podał datę wysłania ludzi na Marsa statkiem Starship

Miliarder od początku konfliktu wspiera Ukraińców w walce z rosyjskim agresorem za pomocą swojego kosmicznego internetu Starlink. Na orbicie znajduje się już 2000 urządzeń tego systemu, który swoim zasięgiem obejmuje już niemal całą planetę i pozwala połączyć się z siecią nawet z najbardziej dzikich jej zakątków.

Elon Musk chce uratować ludzkość przed katastrofą

Musk jednak nie skupia się tylko na naszej planecie i zapewnieniu mieszkańcom lepszej jakości życia. Szef SpaceX myśli o przyszłości ludzkości, przemianie jej w cywilizację międzyplanetarną i zapewnieniu jej bezpiecznej egzystencji w obliczu możliwości dojścia do kosmicznej katastrofy na skutek uderzenia planetoidy.

Jedynym wyjściem dla ludzi ma być budowa pierwszych kolonii na Księżycu i Marsie. Elon Musk jest w trakcie budowy potężnego systemu transportu kosmicznego, który pozwoli nam powrócić na naturalnego satelitę naszej planety i pierwszy raz wylądować na Czerwonej Planecie. W ciągu najbliższych 2 miesięcy ma zostać zorganizowany pierwszy kosmiczny lot Starship, a w przyszłym roku może odbyć się pierwszy oblot Księżyca na pokładzie z ludźmi.

Elon Musk ujawnia, kiedy ludzie wylądują na Marsie

Kiedy odbędzie się pierwszy lot na Marsa? Miliarder podawał już kilka dat, ale różne wydarzenia i problemy sprawiły, że to wydarzenie odkłada się w czasie. Twórcy Space_Hub zapytali Muska na serwisie Twitter, kiedy w końcu ujrzymy ludzi na obcej planecie.

Fani eksploracji kosmosu publikowali dwa zdjęcia. Jedno przedstawia astronautów z misji Apollo na Księżycu w 1969 roku, a drugie to grafika z ludźmi na Marsie z dopiskiem 20__. Długo nie musieli czekać na odpowiedź szefa SpaceX. Musk napisał tylko - 2029. Kilka lat temu miliarder zapewnił, że będzie to 2023 lub 2026 rok, a na początku bieżącego roku przyznał, że do końca tej dekady. Teraz sprecyzował, że będzie to 2029 rok.