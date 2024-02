ERS-2 spadł na Ziemię. Wielki satelita ESA został zniszczony

ERS-2 to ogromny satelita należący do Europejskiej Agencji Kosmicznej, który w kosmosie przebywał od blisko trzech dekad. W tym tygodniu dokonał żywota i zgodnie z zapowiedziami ESA wleciał w atmosferę Ziemi, co nastąpiło nad Oceanem Spokojnym.

Zdjęcie Satelita ERS-2 należący do ESA został zniszczony. / ESA / materiały prasowe