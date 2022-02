Europejscy astronauci latają w kosmos od dawna, a konkretnie od 1978 roku, kiedy to Sigmund Jähn wsiadł na pokład radzieckiego statku kosmicznego Sojuz, który zabrał go na stację kosmiczną Salut 6. I tak zostało do dziś, bo choć bierzemy udział w wielu operacjach, to możliwe jest to tylko na pokładzie rosyjskich i amerykańskich statków i stacji kosmicznych.



Najlepszym przykładem są chyba astronauci z Francji i Niemiec, którzy udali się ostatnio na ISS na statku Crew Dragon należącym do SpaceX. Oznacza to, że Amerykanie mają już prywatne firmy latające w kosmos, a Europa wciąż nie zbudowała własnego portu i statków kosmicznych.



SpaceX jest w porządku, ale potrzebujemy europejskiej niezależności

Thomas Pesquet i Matthias Maurer, bo o nich właśnie mowa, wypowiadali się wprawdzie o locie i rozwiązaniach SpaceX w samych superlatywach, ale opublikowany w związku z European Space Summit “manifest" Association of Space Explorers - Europe zwraca uwagę, że astronauci chcieliby jednak uniezależnić się od innych mocarstw.



Możemy w nim przeczytać, że europejscy liderzy muszą w końcu zdecydować, czy inwestują w przemysł kosmiczny i przyspieszają wysiłki, by pozostać w czołówce kosmicznych potęg, bo obecna “bezczynność będzie dalej wpływać na przemysłową konkurencyjność" Staego Kontynentu.



Zdjęcie Załoga misji Space Crew-2 - Od lewej Francuz Thomas Pesquet z ESA, Megan McArthur (pilot) , Shane Kimbrough (dowódca misji) i Japończyk Akihiko Hoshide / materiały prasowe

Chociaż Europa wciąż pozostaje na czele wielu kosmicznych wysiłków, jak obserwacja Ziemi, nawigacja czy nauka kosmiczna, zostaje w tyle w zyskujących na znaczeniu sektorach transportu i eksploracji. Europejski produkt krajowy brutto jest porównywalny z tym USA, ale nasze połączone inwestycje w eksplorację kosmosu nie osiągają nawet jednej dziesiątej wartości inwestycja NASA czytamy.

I trudno się z tym nie zgodzić, bo Rosja ma swoje Sojuzy, Chińczycy coraz śmielej poczynają sobie z Shenzhou, łazikami i stacją kosmiczną Tiangong, a Amerykanie mają połączone wysiłki NASA i SpaceX, do których już niebawem dołączy również kapsuła Boeing Starline.



Ba, nawet Indie zadeklarowały prace w kierunku załogowych rozwiązań do transportu astronautów na niską orbitę okołoziemską, których efekty poznać mamy w ciągu 2 najbliższych lat.

W jakiej sytuacji stawia to Europę? Zdaniem reprezentującej astronautów ze Starego Kontynentu organizacji Association of Space Explorers, kontynent musi zainwestować choćby we własny załogowy pojazd kosmiczny.



W innym wypadku będziemy zdani na łaskę Rosji i Stanów Zjednoczonych, na dodatek wzbogacają ich agencje z każdym odbytym lotem.



Jeśli przegapimy unikatową okazję do podważenie status quo, będziemy w dalszym ciągu polegać na usługach innych aktorów, bez jakiejkolwiek gwarancji, że nasze potrzeby i wartości będą priorytetowe. Będziemy klientami na słabej pozycji, powtarzając błędy z przeszłości w innych strategicznych obszarach, jak energetyka czy technologia informacyjna, które pozostawiły nas zależnych od zewnętrznych graczy sugerują autorzy manifestu.

Co warto podkreślić, publikacja manifestu zbiega się w czasie z odważnymi deklaracjami nowego dyrektora Europejskiej Agencji Kosmicznej, Josefa Aschbachera, który próbuje przeforsować ambitniejsze programy, a zjednoczony głos astronautów z pewnością jest dla niego dużym wsparciem. Pytanie tylko, czy wystarczy, by europejskie kraje otworzyły portfele, szczególnie przy takim gospodarczym obciążeniu, jakim jest pandemia koronawirusa.