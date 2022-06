Amerykańska Agencja Kosmiczna właśnie przedstawiła swoje nowe plany na powrót Amerykanów na Księżyc i jego kolonizację w ramach programu Artemis. Jednocześnie na stanowisko startowe została wysłana rakieta Space Launch System, która to niebawem wyniesie kapsułę Orion na pokładzie z astronautami. Uda się ona w misję wokół naturalnego satelity naszej planety.

Zanim to jednak nastąpi, będziemy świadkami bezzałogowego lotu. Ma on odbyć się do końca roku. W trakcie misji Artemis-1, rakieta SLS wyniesie na orbitę kapsułę Orion i wyśle ją w podróż wokół Księżyca. Misja ma trwać 5 dni. Start rakiety ma nastąpić z kompleksu 39B.

Pierwszy lot rakiety SLS od NASA wokół Księżyca

Pierwsze przymiarki do tego wydarzenia miały miejsce w kwietniu bieżącego roku. Niestety, NASA napotkała poważne problemy techniczne, dlatego pojazd wrócił do hangaru i został zmodyfikowany. Teraz inżynierowie chcą przeprowadzić kolejne testy, i jeśli przebiegną zgodnie z planem, znajdziemy się już tylko o krok od dziewiczego lotu tego giganta o wysokości 98 metrów.

— Zespoły będą pracować nad zabezpieczeniem rakiety Space Launch System, statku kosmicznego Orion i mobilnej wyrzutni do sprzętu wsparcia naziemnego. Ich zadaniem jest się upewnić, że rakieta jest w bezpiecznej konfiguracji w ramach przygotowań do nadchodzącego testu tankowania - czytamy w oświadczaniu NASA.

Astronauci spędzą tydzień na Księżycu

Przedstawiciele NASA ujawnili, że w ramach misji Artemis-3, na powierzchni Księżyca wyląduje para astronautów. Prawdopodobnie członkiem załogi będzie pierwsza w historii kobieta. Załoga ma spędzić na Srebrnym Globie ok. 7 dni i w tym czasie wykonać szereg zadań. Start tej misji ma mieć miejsce w 2025 roku.