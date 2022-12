Ile kosztuje lot w kosmos? Fortuna za minuty w stanie nieważkości

Spis treści: 01 Gdzie zaczyna się kosmos?

02 Ile kosztuje lot w kosmos? Virgin Galactic

03 Ile kosztuje lot w kosmos? Blue Origin

04 Ile kosztuje lot w kosmos? Musk żąda fortuny

05 Ile kosztuje lot w kosmos? Space Perspective

Gdzie zaczyna się kosmos?

Odpowiadając nieco filozoficznie, można powiedzieć, że "to zależy". Ten relatywizm wynika oczywiście z wysokości. Stany Zjednoczone, choć nie definiują granicy kosmosu, posiadają definicję astronauty. Ta używana przez Siły Zbrojne USA opisuje osobę, która poleciała powyżej 50 mil (80,5 km). To wartość bliska granicy pomiędzy mezosferą i termosferą.

Z kolei Międzynarodowa Federacja Lotnicza, która zajmuje się m.in. ustalaniem norm w aeronautyce i astronautyce, umowną granicę pomiędzy atmosferą Ziemi i przestrzenią kosmiczną ustaliła na wysokości 100 km. To linia Kármána. Sama linia w uproszczeniu to granica, powyżej której do lotu niepotrzebne są już skrzydła.

Gdzie zaczyna się kosmos? Trzeba pamiętać, że nie ma ścisłej granicy między atmosferą a przestrzenią kosmiczną. Można więc uznać, że kosmos to 86 km, które osiągnął 11 lipca 2021 roku Richard Branson. Bezpodstawne wydają się więc oskarżenia innego miliardera, Jeffa Bezosa, który wytykał Bransonowi, że ten nie przekroczył umownej granicy linii Kármána.

Ile kosztuje lot w kosmos? Virgin Galactic

Virgin Galactic wspomnianego Bransona korzysta z dużego samolotu transportowego startu poziomego. Ten osiąga wymaganą wysokość, a następnie dochodzi do odłączenia mniejszego statku powietrznego o napędzie rakietowym. Ten wlatuje w przestrzeń kosmiczną, a powrót na Ziemię następuje lotem szybowym.

Ile kosztuje lot w kosmos z Virgin Galactic? Pierwsze bilety zostały sprzedane za kwotę od 200 tys. do 250 tys. dolarów. To była "promocja", ponieważ kolejne loty w kosmos z Virgin Galactic mają kosztować od 350 do 450 tys. dolarów.

Ile kosztuje lot w kosmos? Blue Origin

Firma Jeffa Bezosa za pierwszy lot w kosmos wzięła 28 mln dolarów. Taką cenę wylicytował anonimowy biznesmen. Lot odbył się w czerwcu 2021 roku, niemniej jednak można się podziewać, że była to jednorazowa cena. Ile kosztuje lot w kosmos z Blue Origin? Chociaż Bezos nie podaje kwoty, mówi się, że lot w kosmos to ok. 500 tys. dolarów.

Zdjęcie Za podróż w kosmos z Blue Origin trzeba będzie zapłacić około pół miliona dolarów. / MARK RALSTON / AFP

Podobnie jak w przypadku Virgin Galactic, Blue Origin zabiera na pokład sześciu pasażerów. Firma Bezosa wynosi w przestrzeń kosmiczną kapsułę załogową dzięki rakiecie pionowego startu New Shepard. Kapsuła odłącza się od rakiety i osiąga linię Kármána. Statek wraca na Ziemię, opadając na trzech spadochronach.

Ile kosztuje lot w kosmos? Musk żąda fortuny

Znacznie dłuższe i jednocześnie znacznie droższe mają być podróże ze SpaceX. Ekscentryczny Elon Musk chce, by kosmiczna przygoda była czymś więcej, niż tylko przekroczeniem wymaganej wysokości. SpaceX ma oferować loty na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Co więcej, statki kosmiczne Muska mają osiągać orbitę Księżyca.

Ile kosztuje lot w kosmos? Ta dłuższa podróż ma kosztować fortunę, którą mogą wydać naprawdę nieliczni. Za miejsce na pierwszym statku wycieczkowym SpaceX, który dotrze do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, według różnych informacji ma kosztować 55 milionów dolarów.

Ile kosztuje lot w kosmos? Space Perspective

Najtańszy lot w kosmos to propozycja firmy Space Perspective. Amerykański startup zbudował statek kosmiczny Neptun. Ten jednak osiągnie wysokość "tylko" 30 km. Lot odbywać się będzie przy pomocy gigantycznego balona o średnicy dochodzącej do 100 m. Będzie wypleniony wodorem, a kapsuła zwiśnie na wysokości 30 km na dwie godziny.

Zdjęcie ​Ile kosztuje lot w kosmos? Statek kosmiczny Neptun firmy Space Perspective wyniesie turystów na wysokość 30 km. Za taki lot trzeba zapłacić 125 tys. dolarów. / materiały prasowe

Pierwsze turystyczne loty w przestrzeń okołoziemską z użyciem balonu Neptune mają ruszyć pod koniec 2024 roku. Ile kosztuje lot w kosmos ze Space Perspective? Za ten trzeba zapłacić 125 tys. dolarów. To mniej więcej cena za mieszkanie w Warszawie, które obecnie kosztuje średnio ok. 684 tysięcy zł. Loty balonem Naptune nie gwarantują jednak doświadczenia stanu nieważkości.

