To spowoduje, że spadnie z 400 kilometrów do około 320 kilometrów w połowie 2030 roku. Wtedy też ostatni raz zostanie wysłana załoga na stację, aby upewnić się, że najważniejsze wyposażenie i przedmioty o znaczeniu historycznym zostały zabrane. Gdy tylko ostatni członek załogi opuści stację, jej wysokość zacznie spadać dalej do 280 kilometrów, co stanowi punkt bez powrotu. Już nie będzie można cofnąć procesu. W tym momencie zaangażowany ma zostać rosyjski statek kosmiczny Progress, który ostatecznie wypchnie stację w atmosferę planety.

Niezapomniane widowisko

Jednak NASA opracowuje również plan stworzenia alternatywnego holownika, ponieważ coraz częściej pojazdy Progress ulegają awarii. Również sytuacja polityczna na świecie nie daje gwarancji, co do powodzenia misji z użyciem rosyjskiego sprzętu. Bez względu na to, jaki pojazd zostanie użyty w tym celu, ostatnie pchnięcie obniży stację do 120 kilometrów, gdzie spotka się z gęstszą warstwą atmosfery z prędkością około 29 000 kilometrów na godzinę.

Jednak nie musimy się bać, że na głowy spadnie nam deszcz płonących części stacji. Ma ona zostać pokierowana w taki sposób, że to, co nie ulegnie spaleniu, spadnie do Point Nemo, czyli obszaru Oceanu Spokojnego między Nową Zelandią a Ameryką Południową.

Teraz masz 400 ton płonących kawałków lecących przez górną atmosferę z prędkością orbitalną mówi McDowell

Deorbitacja stacji kosmicznej Mir cieszyła się ogromnym podziwem wśród obserwujących całe zdarzenie. ISS jest prawie trzy razy masywniejsza, w związku z czym, możemy się przygotować na niezapominane widowisko, które będzie prawdopodobnie jeszcze bardziej spektakularne.