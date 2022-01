Ten nie będzie jednak służył celom naukowym, bo Space Entertainment Enterprise (SEE) planuje podobno moduł zawierający studio filmowe i halę widowiskową. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zostanie on dołączony do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej jeszcze przed końcem 2024 roku.



Jeśli słyszeliście już gdzieś nazwę Space Entertainment Enterprise, to jest duża szansa, że było to w kontekście koprodukcji zapowiadanego od dłuższego czasu filmu z Tomem Cruisem, który powstać ma częściowo właśnie w tym nowym module. Hollywoodzki aktor liczył na to, że będzie to pierwsza produkcja kręcona w kosmosie, ale ostatecznie wyprzedzili go Rosjanie, a konkretniej aktorka Yuliya Peresild i reżyser Klim Szypienko, którzy już w październiku ubiegłego roku polecieli na ISS, by przez 12 dni kręcić zdjęcia do swojego filmu The Challenge.

SEE-1 to kosmiczne studio filmowe otwarte dla wszystkich

Film z Tomem Cruisem to jednak dopiero początek planów Space Entertainment Enterprise, bo jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to po instalacji SEE-1 (tak nazywać ma się moduł), firma zamierza regularnie kręcić tam produkcje filmowe i telewizyjne, a także organizować wydarzenia muzyczne i sportowe, które będą filmowane albo streamowane na żywo.



Zdjęcie Tak wygląda projket SEE-1, czyli komercyjnego modułu ISS / seespacearena.com / materiały prasowe

SEE-1 to niesamowita okazja dla ludzkości, żeby przenieść się do innego świata i rozpocząć nowy ekscytujący rozdział w kosmosie. Zapewni unikatowy i dostępny dla każdego dom nieograniczonych możliwości rozrywki, wyposażony w innowacyjną infrastrukturę, która uwolni nowy świat kreatywności komentują współzałożyciele SEE, Elena i Dmitry Lesnevsky.

Za budowę SEE-1 odpowiadać będzie Axiom Space, które dwa lata temu wygrało kontrakt NASA na stworzenie pierwszego komercyjnego modułu ISS i plany zakładają dołączenie modułu właśnie do tej prywatnej części stacji.

Co więcej, w 2028 roku Axiom Station odłączyć ma się od ISS i funkcjonować samodzielnie, konkurując o uwagę prywatnych przedsiębiorców i artystów z pomysłem Jeffa Bezosa.

Warto bowiem przypomnieć, że NASA ogłosiła w grudniu, że pomoże ufundować Orbital Reef od Blue Origin w ramach porozumienia Space Act Agreement, a konkretniej Commercial LEO Development, którego celem jest stworzenie komercyjnej kosmicznej ekonomii niskiej orbity okołoziemskiej, m.in. poprzez wspieranie zarządzanych i pozostających w rękach prywatnych obiektów.