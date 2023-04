Instagram Post Rozwiń

Aby zwiększyć swoje szanse na zobaczenie zorzy polarnej warto jednak wybrać się na wycieczkę. Świetnym kierunkiem jest Islandia. Państwo położone na wyspie w północnej Europie słynie nie tylko z pięknych krajobrazów, ale również z występowania zorzy polarnej.

Jeżeli wolicie inne klimaty, to zorza polarna występuje również na południowej półkuli - na przykład w Nowej Zelandi. Zobaczcie, jak prezentuje się zorza Aurora Australis.

Kiedy występuje zorza polarna w Polsce?

Chociaż Polska nijak ma się do państw południowych pod względem np. warunków pogodowych, to i tak położenie naszego kraju nie sprzyja powstawaniu zorzy polarnej. Jak jednak wspomniano wyżej, zjawisko to jest możliwe do zaobserwowania w Polsce. Muszą jedynie zajść odpowiednie ku temu warunki.

Przede wszystkim, rzeczone wiatry słoneczne muszą mieć odpowiednią, nieprzeciętnie dużą siłę, aby moc promieniowania mogła dotrzeć nad nasz kraj. Dzieje się tak np. nad Bałtykiem, choć również niektóre miasta bywają okraszone tym wspaniałym zjawiskiem. Jest tylko jeden problem - niebo nad Polską często bywa zachmurzone.

Aplikacja do obserwacji zorzy polarnej

Aby stać się prawdziwym łowcą zórz polarnych przydatna może okazać się specjalna aplikacja. W tym wypadku godnym polecenia jest program My Aurora Forecast & Alerts. Aplikacja do szukania zorzy polarnej dostępna jest na systemy Android oraz iOS. Do czego służy?

Można ją przyrównać do aplikacji pogodowych, lecz w tym wypadku obiektem zainteresowania nie jest deszcz czy chmury, a widoczność i występowanie zorzy polarnej na świecie. Informuje o szczegółach na temat wiatrów słonecznych i możliwości pojawiania się zorzy polarnej w danych miejscach na Ziemi.