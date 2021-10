Jeff Bezos zbuduje ogromną stację kosmiczną o nazwie Orbital Reef

Orbitalna Rafa ma być nieco większa od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Na jej pokładzie będzie mogło funkcjonować jednocześnie nawet 10 osób. Jej budowa ma rozpocząć się w drugiej połowie lat 20. i skończyć pod koniec dekady, gdy ISS będzie już zdeorbitowana.

To będzie naprawdę zaawansowany obiekt. Taki na miarę XXI wieku. Ma on powstać głównie z nadmuchiwanych modułów i wydajnych paneli solarnych. Na pokładzie znajdą się technologie, których próżno szukać na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Bezos zapowiada, że będą tam prowadzone eksperymenty na potrzeby prywatnych firm, a także obiekt będzie przeznaczony dla kosmicznych turystów.

Reklama

Wideo youtube

Mają oni tam spędzać luksusowe wakacje, zupełnie jakby przebywali na tropikalnych wyspach. Oprócz podziwiania widoku ziemskich oceanów z perspektywy kosmosu, będą nie tylko zachwycać się bezkresem otchłani Wszechświata, ale również "pływać" po Orbitalnej Rafie w stanie nieważkości. Do nowego kosmicznego domu będą dostarczani na pokładzie mini-wahadłowca o nazwie Dream Chaser od firmy Sierra Space. Pojazd w wersji towarowej ma wejść do użytku już w przyszłym roku.



Tymczasem Orbital Reef ma zostać zbudowana za pomocą rakiety New Glenn, nad którą firma Blue Origin pracuje od kilku lat z mizernym skutkiem. Eksperci podchodzą raczej sceptycznie do wielkich planów jednego z najbogatszych ludzi na Ziemi. Ostatnimi czasy Bezos nie ma dobrej prasy, a to ze względu na jego potyczki z Elonem Muskiem i NASA o kontrakty na budowę pojazdów kosmicznych w ramach programu Artemis.

Wideo youtube

Tak czy inaczej, miliarder realizuje swoje kosmiczne ambicje. Od lipca wysłał już na niską orbitę dwie misje dla kosmicznych turystów, a niebawem szykuje kolejną. Następnym krokiem ma być właśnie budowa stacji kosmicznej i baz na Księżycu, do których Amazon będzie dostarczał przesyłki z Ziemi.

Założyciel Amazonu nie ukrywa, że Orbital Reef ma stać się wstępem do budowy pierwszego miasta na ziemskiej orbicie. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że cały jego kosmiczny plan jest dość kontrowersyjny. Bezos chciałby, aby wszyscy ludzie zamieszkali na ziemskiej orbicie, a Ziemię pozostawiłby dzikiej przyrodzie i zaledwie kilku najbogatszym ludziom, którzy mogliby sobie tam spędzać wakacje.