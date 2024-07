Spis treści: 01 Perseidy w lipcu i sierpniu 2024. Kiedy jest noc spadających gwiazd?

Trwający ponad miesiąc spektakl, jaki od lat w wakacje fundują nam na nocnym niebie Perseidy, wiąże się z przecięciem orbity roju meteorów z orbitą ziemską. Pierwszy dzień tego zdarzenia wypada 17 lipca. Warto wiedzieć, gdzie, kiedy i o której godzinie wypatrywać tzw. spadających gwiazd.

Czym są Perseidy? Jest to jeden z najpopularniejszych rojów meteorów, co roku wyczekiwany przez miłośników obserwacji nocnego nieba. Aktywność ta nie należy jednak do nowych — Perseidy ludzie obserwują od ok. 2 tys. lat, a najwcześniejsze informacje o tym zjawisku pochodzą z Dalekiego Wschodu. Od ponad 160 lat wiemy ponadto, że rój związany jest z kometą 109P/Swift-Tuttle. Odkryli ją amerykańscy astronomowie Lewis Swift i Horace Parnell Tuttle.

Nazwa tego roju meteorów wywodzi się od konstelacji Perseusza, w której znajduje się jego radiant — czyli punkt, z którego „wysypują się” meteory. Radiant przebiega też przez gwiazdozbiór Kajsopei i Żyrafy, ale to przy Eta Persei, gwieździe w konstelacji Perseusza, znajduje się w maksimum aktywności. Perseidy zwane są też niekiedy łzami świętego Wawrzyńca, ponieważ okres ich występowania wiązano z datą męczeńskiej śmierci katolickiego świętego (10 sierpnia).

Letnie niebo rój meteorów PER przyozdobi zarówno w lipcu, jak i w sierpniu: dokładnie aktywność Perseidów rozpoczyna się 17 lipca i trwa do 24 sierpnia. „Spadające gwiazdy” da się w tym przypadku zaobserwować na całym niebie, ale najlepiej widoczne są na półkuli północnej. Wiąże się to z parametrami orbity komety Swifta-Tuttle’a. Nie zawsze jednak „spadające gwiazdy” cechują się taką samą intensywnością. Perseidy prawdziwy pokaz dają w okolicach 10-14 sierpnia, gdy wypada szczyt aktywności roju. Na jakie dni przypada największa aktywność Perseidów w 2024 roku?

- Maksimum, a więc największa aktywność Perseidów przypada w tym roku na noc z 12 na 13 sierpnia. Warto swoje obserwacje prowadzić również w nocy z 11 na 12 i z 13 na 14 sierpnia. W tych dniach czekają nas wyjątkowe i największe spektakle spadających obiektów rozświetlających niebo, które jak co roku wyczekiwane są przez liczne grono miłośników astronomii na całym świecie — podaje astronomia24.com. - Podczas maksimum będziemy mogli zaobserwować nawet 100 zjawisk w ciągu godziny.