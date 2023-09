Kiedy początek jesieni? Dzień i noc trwają wtedy po 12 godzin

Oprac.: Marcin Szałaj Astronomia

Dynie, żółte liście, coraz chłodniejsze wieczory i... znakomite warunki do obserwacji gwiazd. To wszystko przyniesie nam astronomiczna jesień, która rozpoczyna się wraz z nadejściem równonocy. W 2023 roku wypada ona 23 września, co wcale nie jest tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Jak dochodzi do zrównania dnia i nocy? Czy rzeczywiście światło i mrok podzielą dobę dokładnie na pół?

Zdjęcie Równonoc jesienna już 23 września 2023. Czy dzień i noc faktycznie będą miały równo po 12 godzin? / 123RF/PICSEL