Gdzie warto pojechać na urlop jesienią? Ciekawe miejsca

Spis treści: 01 Które miasta odwiedzić jesienią w Polsce?

02 Które miasta odwiedzić jesienią za granicą?

03 Wyjazd na jesienne plażowanie. Miejsca, w których nadal jest lato

Jak już wspomniano, jesień w naszym kraju coraz częściej kojarzy nam się ze złą pogodą, zimnem, wiatrem, czy błotem. Dlatego też coraz więcej osób decyduje się opuścić nasz kraj i uzupełnić swoje baterie w innym regionie Europy czy świata.

Jednocześnie decydując się na jesienny urlop, unikniemy bardzo wysokich temperatur, czy to w Grecji, Turcji, czy w Egipcie, gdzie w trakcie lata bardzo często notuje się temperaturę powyżej 40 stopni Celsjusza. Ponadto po sezonie ceny mogą być zdecydowanie niższe.

Które miasta odwiedzić jesienią w Polsce?

Decydując się na pozostanie w Polsce, trzeba liczyć się z kapryśną jesienną pogodą. Jednakże niższe temperatury są odpowiednie przy zwiedzaniu większych miast, gdzie podczas lata nie można wytrzymać.

Wciąż na topie znajduje się Kazimierz nad Wisłą, czy Kraków, które kuszą turystów m.in. klimatycznymi kamienicami. Na podium znajduje się także Trójmiasto ze wszystkimi swoimi atrakcjami architektonicznymi. Warto odwiedzić tutaj m.in. Muzeum Stoczni Gdańskiej. Jednocześnie polskie wybrzeże zbiera jesienią poszukiwaczy bursztynów. Właśnie w tym okresie wzburzone fale wyrzucają na brzeg najwięcej skamieniałej żywicy.

Z mniej oczywistych kierunków można wybrać się do Sanoka, który położony jest w urokliwej dolinie Sanu. Może być on ciekawym przystankiem w drodze do Bieszczad. W tym mieście można zwiedzić m.in. Zamek Królewski, w którym mieści się Muzeum Historyczne. Właśnie tutaj znajduje się także jedna z największych na świecie kolekcji niesamowitych obrazów Zdzisława Beksińskiego, których koncepcja "wgniata w fotel".

Wciąż pod względem turystycznym niedoceniana jest Łódź. W tym mieście można zobaczyć m.in. "królową polskich ulic", czyli niezwykle klimatyczną ulicę Piotrkowską, unikalne centrum handlowo-rozrywkowe Manufaktura, mieszczące się w zrewitalizowanej dawnej fabryce, nowe orientarium, a także dziesiątki nietuzinkowych murali.

Które miasta odwiedzić jesienią za granicą?

Wybierając się na aktywne zwiedzanie poza granicami naszego kraju, należy wziąć pod uwagę Wilno, Pragę, Bukareszt, czy Wiedeń. Niedocenianym zagranicznym miastem jest także Ryga, której Stare Miasto jest wpisane na listę światowego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego. Ponadto właśnie tutaj istnieje jedno z największych skupisk architektury secesyjnej w Europie.

Jak już jesteśmy w północnej części naszego kontynentu, warto zwrócić oczy na Sztokholm, który nazywany jest także Wenecją Północy - miasto powstało na 14 wyspach, które połączone są ze sobą 57 mostami. W mieście znajduje się siedziba rządu i parlamentu Szwecji, a także siedziba szwedzkiej rodziny królewskiej. Warto odwiedzić tutaj historyczną dzielnicę Gamla Stan (Stare Miasto), które odznacza się pięknymi pałacami oraz klimatycznymi krętymi i wąskimi uliczkami. Znajduje się tutaj około 70 muzeów, z których najsłynniejszym jest Muzeum okrętu Vasa. Zwiedzić można także Pałac Królewski, czy Dom Rycerstwa i Szlachty Riddarhuset. Warto dodać, że bardzo blisko stolicy Szwecji rozciąga się majestatyczny archipelag składający się z aż 30 000 wysepek.

U naszych południowych sąsiadów, w Czechach, pod względem turystycznym dynamicznie rozwija się Ostrawa, która jest bardzo blisko polskiej granicy. Warto wspomnieć, że w tym mieście podczas wakacji i świąt państwowych, zarówno czeskich jak i polskich, organizowane są cykliczne wycieczki z przewodnikiem w języku czeskim i polskim. Będąc w Ostrawie koniecznie trzeba odwiedzić Dolní oblast Vítkovice, gdzie znajdują się zabytki myśli technicznej. Zwiedzić trzeba także Morawską Ostrawę, czyli historyczne centrum miasta, czy najstarszą świątynię w Ostrawie, której początki sięgają XIII wieku — Kośćiół św. Wacława.

Jedną z ciekawszych jesiennych propozycji wyjazdowych są Włochy, zwłaszcza Rzym, Turyn, Mediolan, Florencja, czy Sycylia. Jesienią temperatury nie będą tutaj zbyt wysokie, ani zbyt niskie, by cieszyć się spokojnym spacerem wśród wspaniałych cudów dawnej architektury. Jednocześnie włoska kuchnia jest jedną z najlepszych na świecie. Ponadto miejsca te nie będą już tak zatłoczone, jak to ma miejsce w sezonie wakacyjnym. Podobne walory mają hiszpańskie miasta takie jak Barcelona, Madryt, Walencja, czy Sewilla. Jesienią notuje się na tym obszarze temperatury od 10 do 20 stopni Celsjusza.

Wyjazd na jesienne plażowanie. Miejsca, w których nadal jest lato

Jeżeli brakuje nam ciepła i słońca, idealnym miejscem może być Egipt. W tym kraju jesienią będziemy mogli naładować swoje baterie, a także możemy poopalać się na plaży. Temperatura nie będzie dokuczliwa jak latem, kiedy temperatura może sięgać nawet 50 stopni Celsjusza. We wrześniu temperatura wynosi od 28 do 35 stopni, w październiku od 27 do 32, zaś w listopadzie od 24 do 28 stopni. W zależności od miejsca temperatura wody może wynosić od 25 do 28 stopni. Jednocześnie Egipt ma olbrzymie możliwości turystyczne, wśród których trzeba wymienić m.in. piramidy, Dolinę Królów, Luksor, czy Kair, gdzie można oglądać dziedzictwo starożytnego Egiptu.

Coraz częściej obieranym urlopowym kierunkiem jest Jordania. Jednym z miejsc, które można tu odwiedzić, jest Amman. Jest to miasto, które oczaruje orientem i wypełni nasze oczy, nosy i brzuchy arabską kulturą i kuchnią. Można to połączyć z odpoczywaniem na plażach Morza Czerwonego. Jednym z najpopularniejszych miejsc Jordanii jest Petra - jest to starożytne miasto, które zachowało się do naszych czasów w niemal w idealnym stanie. Niezwykłe jest to, że wiele budynków zostało wykutych w skałach. W tym kraju można także zobaczyć jedną z najpiękniejszych pustyń świata, czyli Wadi Rum. Dodatkowo można wykapać się w Morzu Martwym.

Ciekawą opcją na jesienny urlop jest także Dominikana - jest to niewątpliwie urokliwe miejsce, odznaczające się jednymi z najpiękniejszych plaż na świecie. Można tutaj poczuć wyjątkowe egzotyczne klimaty, leżąc na białej plaży, przy turkusowej wodzie, pod palmą, pijąc napój z kokosa. Wypoczywając po północnej stronie kraju, np. w Puerto Plata można zwiedzić Twierdzę San Felipe, rozlewnię rumu, Malecón, czyli nadmorską promenadę, wjechać na szczyt Pico Isabel de Torres, skąd jest niesamowity widok na miasto i na ocean, a także zobaczyć różową uliczkę, gdzie ulica, ściany budynków i wszystkie elementy są pomalowane właśnie na różowo. Z Puerto Plata można odwiedzić także piękne plaże Cofresí, Costámbar, czy Dorado.

Idealnym miejscem do posmakowania egzotyki jest inna część Domininy, czyli Punta Cana - jest to najpopularniejszy region turystyczny w tym kraju. Oprócz przepięknych plaż Playa Bávaro, Playa Blanca, czy Playa Juanillo można zwiedzić plantacje tytoniu i wybrać się w podróż samochodami typu Buggies.

