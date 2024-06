Kosmiczny pociąg na niebie. W nocy z 5 na 6 czerwca zobaczymy Starlinki

14 lat od dnia, w którym Falcon 9 zadebiutował, startując z tego samego lądowiska, co obecnie, SpaceX nie ustaje w wynoszeniu w kosmos kolejnych satelitów. Przeloty związane z najnowszą misją będzie można dziś obserwować także z Polski. Karol Wójcicki, autor strony "Z głową w gwiazdach" przygotował rozpiskę oraz mapkę, którymi można posiłkować się podczas nocnego wypatrywania tzw. kosmicznego pociągu.

Przeloty Starlinków w nocy z 5 na 6 czerwca obserwować będzie można w godzinach 00:01-00:05, 01:32-01:39 i 03:06-03:12. Przy dobrych warunkach wszystkie trzy przeloty będą według autora bardzo dobrze widoczne. "Bez najmniejszego trudu dostrzeżemy je najbliższej nocy w formie tak lubianego przez Was kosmicznego pociągu", zapewnia Karol Wójcicki. Gdzie spoglądać, aby dostrzec ten spektakl?

Obserwacja nocnego nieba. Gdzie patrzeć, by zobaczyć kosmiczny pociąg?

Autor "Z głową w gwiazdach" rozpisał porady i wskazówki dla osób, które chcą dziś w nocy oglądać tzw. kosmiczny pociąg.

- 00:01-00:05. Pierwszy przelot tej nocy rozpocznie się tuż po północy. Satelity pojawią się nagle wysoko nad horyzontem, wylatując ok. 00:01 z cienia Ziemi. Nastąpi na pograniczu konstelacji Herkulesa i głowy Węża - wyjaśnia autor.

Drugi przelot obserwować będzie można po godzinie 1 w nocy.

- 01:32-01:39. Drugi przelot będzie zdecydowanie najlepiej widoczny - satelity pomkną nad północną częścią Polski. Z punktu widzenia Warszawy przelot nastąpi wysoko nad północnym horyzontem. Satelity pojawią się nad zachodnią częścią widnokręgu ok. 01:32, a moment ich najlepszej widoczności nastąpi ok. 01:34:30 pomiędzy Małą Niedźwiedzicą i konstelacją Smoka. Następnie będziemy mogli odprowadzić je wzrokiem aż do samego wschodniego horyzontu, gdzie znikną chwilę po 01:39 - podaje "Z głową w gwiazdach".

Na trzeci przelot poczekać będzie trzeba do godz. 3. Autor zapewnia, że satelity powinny być bardzo dobrze widoczne, a do ich obserwacji nie będzie potrzebny żaden instrument optyczny.

- 03:06-03:12. Ostatni tej nocy przelot nastąpi o świcie przy jaśniejącym już niebie. Jeśli kładziecie się późno lub wstajecie bardzo wcześnie - warto spróbować! - zachęca Karol Wójcicki.