Kosmiczny Teleskop Hubble'a uchwycił kolizję galaktyk. Na zdjęciu nie dwa, a trzy obiekty

Kolizje galaktyk nie są niczym nieznanym i takie zderzenia mogliśmy oglądać na zdjęciach już niejednokrotnie. Zazwyczaj jednak widzimy dwa obiekty tego typu, które silnie na siebie oddziałują. Tymczasem Kosmiczny Teleskop Hubble'a uchwycił trzy galaktyki, które biorą udział w tym "tańcu".

Kolizja galaktyk przechwycona przez Kosmiczny Teleskop Hubble'a

Kosmiczny Teleskop Hubble'a uchwycił na zdjęciu obiekt sklasyfikowany pod nazwą Arp-Madore 2339-661, który znajduje się około 500 mln lat świetlnych od nas. Na obrazie z obserwatorium widać dwie większe galaktyki o nazwach NGC 7733 (w prawym dolnym rogu) oraz NGC 7734. Znajdują się one w kosmicznym uścisku i są w trakcie scalania w jeden obiekt. Jeśli przyjrzymy się pierwszej galaktyce dokładniej, to dostrzeżemy coś jeszcze.

Reklama

Na jednym z ramion spiralnych NGC 7733 znajduje się niewielka galaktyka. Nazwano ją NGC 7733N i została ona wchłonięta przez większą wcześniej. Dopiero Kosmiczny Teleskop Hubble'a zdołał przebić się przez gęste warstwy pyłu i kosmicznego kurzu, co ujawniło istnienie mniejszego obiektu.

Zdjęcie Kolizja galaktyk uchwycona przez Kosmiczny Teleskop Hubble'a / ESA/Hubble & NASA, J. Dalcanton, Dark Energy Survey/DOE/FNAL/NOIRLab/NSF/AURA Acknowledgement: L. Shatz / materiał zewnętrzny

"Mogłoby to z łatwością zostać uznane za część NGC 7733, ale analiza prędkości (i także kierunku) występujących w galaktyce pokazuje, że węzeł ten charakteryzuje się znacznym dodatkowym przesunięciem ku czerwieni, co oznacza, że najprawdopodobniej jest on odrębną jednostką, a nie częścią NGC 7733. Jest to właściwie jedno z wielu wyzwań stojących przed astronomami: ustalenie, czy obiekt astronomiczny to naprawdę tylko jeden obiekt, czy też obiekt leżący naprzeciwko drugiego, patrząc z perspektywy Ziemi!" - czytamy w oświadczeniu przedstawicieli agencji ESA

Galaktyki łączą się w jedną

Para galaktyczna Arp-Madore 2339-661 jest w trakcie łączenia się w jeden obiekt. NGC 7734 mocno oddziałuje na mniejszego towarzysza, co doskonale widać na zdjęciu z Kosmicznego Teleskopu Hubble'a. Większa galaktyka wsysa materię z drugiej i finalnie doprowadzi to do połączenia dwóch obiektów w całość.

Wspomniane obiekty są bardzo blisko siebie i znajdują się w gwiazdozbiorze Tukany na południowym niebie Ziemi. Para została sklasyfikowana w katalogu osobliwych galaktyk Arp-Madore. Warto dodać, że Droga Mleczna w przeszłości też wchłonęła inne obiekty tego typu. Wiemy też, że z czasem taki los czeka Mały i Wielki Obłok Magellana.