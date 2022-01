Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba z powodzeniem rozłożył osłony przeciwsłoneczne

Patryk Łobaza Astronomia

Nie obyło się bez problemów, lecz najbardziej stresujący etap podróży Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba został pomyślnie ukończony. Nie jest to jeszcze koniec jego drogi do orbity L2. Instrument obserwacyjny musi pokonać jeszcze około 500 tysięcy kilometrów, by dotrzeć do celu.

Zdjęcie Pomyślnie zakończono proces rozkładania osłon przeciwsłonecznych / 123RF/PICSEL