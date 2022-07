Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba został skierowany w stronę Jowisza i wykonał zapierające dech w piersi jego obrazy. Co ciekawe, NASA nie zaprezentowała ich publicznie, jak pozostałych mgławic i innych rozpalających wyobraźnię obrazów. Te fotografie pojawiły się w jednym z najnowszych raportów, ale szybko przedostały się do mediów społecznościowych za sprawą magazynu New Scientist.

Używając kamery bliskiej podczerwieni, nazwanej NIRCam, najpotężniejszy teleskop kosmiczny w historii ludzkości wykonał jedno niesamowite ujęcie z dwoma różnymi filtrami o innych długościach fal świetlnych. Naukowcy chcieli w ten sposób przyjrzeć się bliżej największej planecie Układu Słonecznego i jej księżycom, a mianowicie Europie, Metisowi i Tebe.

Teleskop Webba konta Wielka Czerwona Plama

Chociaż Jowisz nie posiada skalistej powierzchni jak Ziemia i nie przetrwa tam życie biologiczne, to jednak atmosfera skrywa wiele tajemnic, które mogą pomóc nam rozwiązać zagadkę formowania się Słońca i wszystkich planet.

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba w kolejnych miesiącach przyjrzy się bliżej Wielkiej Czerwonej Plamie i antycyklonom oraz księżycom i pierścieniom. Astronomowie chcą zrozumieć, jak ciepło przemieszcza się między warstwami atmosfery i jak atmosfera oddziałuje z magnetosferą. Wciąż nie wiemy, dlaczego Jowisz ma tak ogromny wpływ na swoje Księżyce, a najbardziej na Ganimedesa i Io. Tutaj warto podkreślić, że Ganimedes jest jedynym znanym nam księżycem posiadającym własną magnetosferę.

Teleskop Webba będzie obserwował egzoplanety

Na podstawie obserwacji i badań największej planety Układu Słonecznego, naukowcy z NASA chcą sprawdzić granice możliwości Webba, zanim przystąpią do badań planet pozasłonecznych. Nie ukrawają też, że Jowisz, ze względu na złożoną strukturę, był bardzo pomocny w kalibracji urządzeń pomiarowych. Podobnie było w przypadku jego księżyców, na których może rozkwitać życie.

- W pierwszym roku działalności naukowej spodziewamy się, że Webb napisze zupełnie nowe rozdziały w historii naszych początków, czyli powstawania gwiazd i planet" - powiedział Klaus Pontoppidan, naukowiec projektu Space Telescope Science Institute.

Astronomowie tłumaczą, że nawet nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jak jeszcze w tym roku ludzkość otrzyma niesamowitą ilość bardzo cennych danych na temat najdalszych obiektów we Wszechświecie. Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba pozwoli nam rozwiązać wiele zagadek dotyczących ekspansji Wszechświata, powstania galaktyk, gwiazd i planet. I co najważniejsze, poszuka dla nas drugich Ziem, na których może istnieć życie lub kiedyś zostaną przez nas zamieszkane.