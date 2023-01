Jednym z najbardziej zwracających uwagę konceptów jest bez wątpienia AirTitan, stworzony przez Quinna Morleya z Planet Enterprises, bo chociaż widzieliśmy już różne pomysły eksploracji Tytana (największy księżyc Saturna), a NASA jest nawet w trakcie przygotowywania misji Dragonfly, to nowy projekt przenosi ją na zupełnie inny poziom. Mowa o autonomicznym pojeździe, który wygląda jak samolot, ale jest równie skuteczny w lataniu w gęstej atmosferze Tytana, jak pływaniu po jego metanowych jeziorach, bo płynnie przechodzi z jednej formy do drugiej - Quinn Morley snuje tu więc wizję futurystycznej "latającej łodzi".

Pośród wybranych konceptów znajdziemy też pomysł Artura Davoyana z UCLA, który bada nową architekturę napędu do szybkiego tranzytu ciężkich (1 tona i więcej) ładunków przez Układ Słoneczny i do ośrodka międzygwiezdnego.



A chodzi o tzw. pellet-beam, czyli wiązkę mikroskopijnych, hiperszybkich (>120 km/s) cząstek napędzanych przez ablację laserową. Koncepcja ta może radykalnie skrócić czas potrzebny do zbadania głębokiego kosmosu, podczas gdy Voyager 1 potrzebował 35 lat, aby dotrzeć do przestrzeni międzygwiezdnej, statek kosmiczny ze wskazanym napędem osiągnąłby to w 3 lata.



Mary Knapp z MIT zaproponowała obserwatorium głębokiego kosmosu, które wykorzystywałoby rój tysięcy maleńkich satelitów do wykrywania emisji radiowych o niskiej częstotliwości z wczesnego Wszechświata, Congrui Jin z University of Nebraska samorosnące na Marsie cegły, a Peter Curreri z Lunar Resources rurociągi, które mogłyby transportować tlen między bazami na Księżycu. Czy którykolwiek z nich ma szansę zaistnieć w przyszłości? Zdecydowanie, chociaż nie będzie to z pewnością najbliższa przyszłość.