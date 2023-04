Firmie zależy na tym, aby pokazać możliwości płynące z tego typu rozwiązań zastosowanych w łaziku. Ma to w efekcie przyczynić się do prowadzenia wyspecjalizowanych badań, a docelowo do stworzenia infrastruktury i wyspecjalizowanych systemów na Księżycu. W efekcie pomoże to w stworzeniu warunków do stałej obecności człowieka na Księżycu.

Astrolab stworzył znacznie więcej niż łazik do użytku na Księżycu czy Marsie. Stworzyliśmy system logistyczny, który może obsłużyć szeroką gamę ładunków. Oczekujemy, że takie podejście pomoże w utworzeniu stałej placówki na Księżycu niższym kosztem i w krótszym czasie. Jaret Matthews, założyciel i dyrektor generalny Astrolab

Łazik do zadań specjalnych

Oprócz tego, że łazik zdolny jest do przewożenia wszelkiego rodzaju ładunków do określonej masy, może on również służyć astronautom jako transport po powierzchni Księżyca. Pozwala on na przewóz dwóch członków załogi. Projekt został zatwierdzony przez NASA w ramach zgodności z wymaganiami dotyczącymi Lunar Terrain Vehicle (łazika transportującego astronautów po powierzchni Księżyca), który jest częścią programu Artemis.

Testy łazika odbyły się na kalifornijskiej pustyni. Testy obejmowany transport dużych ładunków, operowania ramieniem robota w celu zebrania próbek badawczych oraz przewozu dwóch ludzi w kombinezonach wykorzystywanych w misjach kosmicznych.

Testy trwały przez cały 2022 rok i początek bieżącego.