Czy na Księżycu jest internet? Nie, ale będzie - zamontuje go Nokia

Dawid Szafraniak Nauka

Jeżeli jakimś przypadkiem traficie na Księżyc, to całkiem prawdopodobne, że będziecie mogli o tym napisać na Twitterze lub Facebooku - i to bez najmniejszych problemów. Wszystko za sprawą sieci LTE, która ma zostać zamontowana na naszym jedynym satelicie. Co ciekawe, za projekt odpowiada firma Nokia. Całe przedsięwzięcie jest częścią projektu Artemis, w ramach którego człowiek ma powrócić na powierzchnię Srebrnego Globu.

Zdjęcie Internet na księżycu już niedługo! / Value Stock Images / East News