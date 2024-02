Lot z widokiem na zaćmienie Słońca. Delta Airlines z jedyną taką ofertą

Delta Airlines z niezwykłą ofertą

Lot z Austin do Detroit w wykonaniu Delta Airlines zaplanowany jest na 8 kwietnia zgodnie ze ścieżką totalności. Wtedy też mieszkańcy Ameryki Północnej będą mogli cieszyć się widokiem całkowitego zaćmienia Słońca. Co jest niezwykle rzadką okazją do tego, by doświadczyć tego w swoim życiu.

Reklama

Specjalna trasa lotu będzie przebiegała idealnie po linii totalności, dzięki czemu pasażerowie znajdą się w samym sercu nadchodzącego zaćmienia. Lot Delta nr 1218 z Austin w Teksasie do Detroit w stanie Michigan zapewni intensywny i jedyny w swoim rodzaju widok z kilku kilometrów nad ziemią. Jeżeli kiedykolwiek chciałeś doświadczyć zaćmienia Słońca z wysokości, Delta Airlines jest ci to w stanie zapewnić.