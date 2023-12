Maksimum najaktywniejszego roju meteorów w roku. Kiedy i jak oglądać Geminidy

Rój meteorów Geminidów

Ostatni spektakularny rój meteorów w tym roku będzie miał swoje maksimum już w tym tygodniu. Geminidy w tym roku zapowiadają się niezwykle ciekawie. Jest to rój meteorów związany z planetoidą (3200) Phaethon, która zbliża się do Słońca mniej więcej co 1,43 lat.

Zazwyczaj obiektem macierzystym dla rojów meteorów są komety, jednak tutaj mamy trochę inną sytuację. Źródłem Geminidów jest obiekt skalny, bez lodu i gazów, które zazwyczaj budują ogon komety. Jednak rozpad planetoidy (3200) Phaethon podczas jej zbliżeń do Słońca oraz jej bliskość względem Ziemi sprawiają, że Geminidy są jednym z najciekawszych rojów meteorów w roku.

Rój widoczny jest od 4 do 17 grudnia. Jego radiant znajduje się w okolicy Kastora, jednej z najjaśniejszych gwiazd w gwiazdozbiorze Bliźniąt. W tym roku warunki są niezwykle sprzyjające, ponieważ Księżyc będzie znajdował się w nowiu, co za tym idzie, noc będzie ciemna, a blask Srebrnego Globu nie będzie zakłócał nam obserwacji.

Zdjęcie Już za kilka dni maksimum Geminidów / 123RF/PICSEL

Jak i kiedy oglądać

Maksimum roju Geminidów w 2023 roku przypada w noc z 14 na 15 grudnia. Początku spodziewać należy się już wieczorem pierwszego dnia około 19:00 i przez kolejne godziny będziemy mogli cieszyć oczy nawet 150 zjawiskami na godzinę. Jak zawsze podpowiadamy, aby jak najbardziej skorzystać z nadchodzącego zjawiska astronomicznego, najlepiej udać się gdzieś, gdzie nie będą nam przeszkadzały światła miasta.

Jednak decydującym aspektem prowadzenia udanych obserwacji będzie niezmiennie pogoda. Na ten moment nie jest ona zbyt optymistyczna, ponieważ ma dominować przeważnie zachmurzenie, jednak nie traćmy nadziei.

Ostatni tak spektakularny pokaz w roku

Warto zaplanować sobie obserwacje już na dzień przed maksimum, ponieważ okres wysokiej aktywności rozłożony jest zwykle na ponad 48 godzin. Większość meteorów stanowią obiekty o niskiej jasności, wymagające naprawdę ciemnego nieba, co za tym idzie, mieszkańcy miast mogą przegapić wiele z nich.

Jest to ostatni tak spektakularny rój meteorów w tym roku. W grudniu będzie miało miejsce jeszcze maksimum roju Ursydów, przypadające na 22-23 grudnia, jednak nie będzie on prawdopodobnie szczególnie imponujący, chociaż w dalszym ciągu warty uwagi. W tym roku maksimum Ursydów przypada na noc przesilenia zimowego.