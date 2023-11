Naukowcy podejrzewali już od kilkudziesięciu lat, że Mars to planeta, na której występuje w atmosferze poświata. Jednak zaobserwowano to pierwszy raz dopiero około 10 lat temu. Stało się to możliwe za sprawą sondy Mars Express, która wykryła zjawisko w widmie podczerwonym. Potem orbiter ExoMars TGO uchwycił to w świetle widzialnym za dnia. Teraz naukowcy pochwalili się nowym widokiem poświaty, którą uchwycono nocą.

Zielona poświata Marsa uchwycona w ten sposób pierwszy raz w historii

Statek ExoMars Trace Gas Orbiter należący do Europejskiej Agencji Kosmicznej uchwycił zieloną poświatę Marsa w świetle widzialnym w nocy i jest to pierwszy raz, gdy udało się przechwycić widok w taki sposób. Czym spowodowane jest to zjawisko?

Wspomniana poświata Marsa z wyglądu poniekąd przypomina zorze polarne występujące na Ziemi. Efekt powstaje, gdy naładowane cząstki słoneczne zderzają się z ziemskim polem magnetycznym. Jednak na Czerwonej Planecie przyczyna zjawiska jest inna. Naukowcy wyjaśniają, że jest spowodowane łączącymi się dwoma atomami tlenu, które tworzą w ten sposób cząsteczkę. Proces zachodzi na wysokości około 50 km od powierzchni i efektem ubocznym jest zielona poświata.

Zdjęcie Wizja artystyczna zielonej poświaty na Marsie / NASA/JPL-Caltech/Cornell Univ./Arizona State Univ.– E. W. Knutsen / materiał zewnętrzny

"Te nowe obserwacje są nieoczekiwane i interesujące dla przyszłych podróży na Czerwoną Planetę. Intensywność nocnej poświaty w obszarach polarnych jest tak duża, że proste i stosunkowo niedrogie instrumenty na orbicie marsjańskiej mogłyby mapować i monitorować przepływy atmosferyczne." - komentuje planetolog z ULiège, Jean-Claude Gérard w oświadczeniu ESA

Badania będą kontynowane z użyciem ExoMars Trace Gas Orbiter

Sonda ExoMars Trace Gas Orbiter zostanie użyta do kolejnych badań Marsa. Wiemy, że naukowcy chcą wykorzystać statek do zbadania składu i dynamiki górnych warstw atmosfery Czerwonej Planety znajdujących się w odległości od 40 do 80 km nad powierzchnią. Wynika to z faktu, że obszar jest niedostępny dla satelitów.

ExoMars Trace Gas Orbiter to wspólna misja Europejskiej Agencji Kosmicznej i Roskosmosu. Statek dostarczył w 2016 r. na Marsa lądownika Schiaparelli, ale ten rozbił się w trakcie lądowania. Potem sonda zaczęła schodzić na coraz niższe orbity okołomarsjańskie. Jej celem jest m.in. lepsze poznanie składu atmosfery Czerwonej Planety, w tym zawartości metanu.