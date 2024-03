Misja Crew-8 dociera do ISS. Z astronautami przyleciał Rosjanin

Crew-8 to kolejna misja załogowa na Międzynarodową Stację Kosmiczną, którą NASA przeprowadza we współpracy ze SpaceX. Do ISS zadokowała kapsuła Dragon. W środku jest trójka astronautów oraz jeden kosmonauta z Rosji. Załoga misji Crew-8 została wpuszczona na pokład stacji.

Zdjęcie Rakieta Falcon 9, która wyniosła kapsułę Dragon z załogą Crew-8 na ISS. / SpaceX / materiały prasowe