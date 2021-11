Musk pokonał Bezosa. SpaceX wygrał kontrakt na budowę księżycowego lądownika

Elon Musk natychmiast skomentował to wydarzenie, wrzucając na swój profil na Twitterze mema z postacią Sędziego Dredda, w którego rolę wcielił się sam Sylvester Stallone. Sąd oddalił pozew Jeffa Bezosa przeciwko NASA i stwierdził, że agencja miała prawo wybrać jednego wykonawcę kontraktu. Czyli ostatecznie sprawa zakończyła się tak, jak powinno to być od początku.

Muskowi spodobało się, że w końcu ktoś dał do zrozumienia Bezosowi, gdzie jest jego miejsce. Koniec sporu pomiędzy założycielem Amazonu i firmy Blue Origin a SpaceX sprawi, że teraz Musk i jego ludzie będą mogli przyspieszyć prace i w końcu długoterminowo zacząć planować swoje prace z myślą o budowie Starshipa i powrocie na Srebrny Glob. Przy okazji tego tematu, koniecznie obejrzyjcie poniższy film. SpaceX pokazało na nim, jak wygląda obecnie Starbase, gdzie buduje się Boostery i Shipy.

Decyzja sądu nie powinna dziwić i bardzo cieszy, ponieważ wybór SpaceX to kwestia zdrowego rozsądku. Firma Muska ma już niemal gotowy system transportu kosmicznego. Modyfikacje pod plany NASA nie powinny być trudne. Do tego Starship będzie tani w eksploatacji, a same pojazdy będzie można szybko zmienić w pierwsze księżycowe bazy dla dziesiątek kolonizatorów.

SpaceX chce wysłać w dziewiczy lot kosmiczny statek Starship jeszcze w tym miesiącu. W przyszłym roku najpotężniejszy system transportu kosmicznego ma być już gotowy do odbywania komercyjnych misji. W 2023 roku ma odbyć się pierwszy załogowy lot wokół Księżyca na pokładzie z japońskim miliarderem, Yusaku Maezawą, i jego znajomymi. Powrót ludzi na naturalnego satelitę naszej planety ma nastąpić w 2024 roku.