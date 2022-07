Naukowcy z NASA dokonali właśnie niesamowitego odkrycia na Księżycu. Obrazy i dane z amerykańskiej sondy Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) pozwoliły wypatrzeć tam dziury w powierzchni, które są wrotami do podziemnych jaskiń. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, bo informacje o nich pojawiały się nawet w misjach Apollo sprzed 50 lat, gdyby nie fakt, że teraz wiemy, że panują w nich ziemskie temperatury.

To wiadomość, na którą świat astronomii czekał od bardzo dawna. Naukowcy z radością podali, że te jaskinie mogą stanowić termicznie stabilne miejsce do eksploracji Księżyca. Badania pokazują, że w ciągu dnia i w nocy panuje tam stabilna temperatura na poziomie ok. 17 stopni Celsjusza. Tymczasem sama powierzchnia Księżyca w ciągu dnia nagrzewa się do 127 stopni i schładza w nocy do minus 173 stopni Celsjusza. To kolosalna różnica.

Idealne warunki termiczne w dziurze na Księżycu

Oprócz sprzyjających człowiekowi warunków termicznych, dziury i jaskinie stanowią ochronę przed promieniowaniem kosmicznym i słonecznym oraz mikrometeorytami. — Księżycowe dziury są fascynującym elementem na powierzchni Księżyca — powiedział Noah Petro, naukowiec projektu LRO z NASA Goddard Space Flight Center w Greenbelt. — Świadomość, że tworzą one stabilne środowisko termiczne, pomaga nam nakreślić obraz tych wyjątkowych cech Księżyca i perspektywę jednego dnia ich eksploracji — dodał.

Naukowcy tłumaczą, że te dziury tworzyły rurki lawowe. Co ciekawe, odkryto je również na Ziemi. Tworzą się one, gdy stopiona lawa przepływa pod polem schłodzonej lawy lub formuje się skorupa nad rzeką lawy, pozostawiając długi, pusty tunel. Jeśli sufit zastygłej lawy zapadnie się, otworzy się dół, który może prowadzić do reszty podobnej do jaskini rury.

Niegdyś żyliśmy w jaskiniach i wrócimy do nich na Księżycu

Astronomowie żartują, że ludzkość zaczęła swoją kolonizację całej Ziemi zamieszkując w jaskiniach, a teraz w ten sam sposób będziemy również kolonizowali Księżyc. — Ludzie wyewoluowali, żyjąc w jaskiniach i do jaskiń możemy wrócić, gdy zamieszkamy na Księżycu — powiedział David Paige, współautor badań dziur na Srebrnym Globie.

NASA planuje powrót ludzi na Księżyc w 2025 roku. Pierwsza kolonia może powstać w kraterach lub takich jaskiniach, w których zostanie wykryty podpowierzchniowy lód wodny. Będzie można go wykorzystać nie tylko jako źródło wody i tlenu, ale również paliwa do rakiet czy pojazdów.