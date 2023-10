Wenus jest drugą planetą w naszym układzie od Słońca i naszą najbliższą sąsiadką. Niestety to wcale nie oznacza, że istnieją tam warunki podobne do tych, które mamy na Ziemi. Nowe badania wskazują jednak na kolejne podobieństwo w obu światach w przeszłości i związane jest ono z tektoniką płyt.

Wenus miała tektonikę płyt podobną do Ziemi

Kilka mld lat temu, gdy powstał Układ Słoneczny, poszczególne planety wyglądały inaczej względem tego, co znamy obecnie. Nowe badania wykazały, że dawno temu na Wenus mogła występować tektonika płyt podobna do Ziemi. Ustalił to zespół kierowany przez naukowców z Uniwersytetu Brown.

Reklama

Naukowcy zebrali dane atmosferyczne i następnie wykorzystali modele komputerowe. Te wykazały, że obecny jej skład i ciśnienie powierzchniowe Wenus mogłyby powstać w jeden sposób. Poprzez pchanie, ciągnięcie i przesuwanie się płyt kontynentalnych pod sobą, co znamy także w przypadku Ziemi.

"Jednym z najważniejszych wniosków jest to, że najprawdopodobniej mieliśmy dwie planety w tym samym czasie w Układzie Słonecznym, działające w reżimie tektonicznym płyt, w tym samym trybie tektoniki, który umożliwił powstanie życia, które widzimy dzisiaj na Ziemi" — powiedział w oświadczeniu Matt Weller, główny autor badań z instytutu naukowego w Pasadenie

Jest to o tyle istotne, że tektonika płyt zachodząca na Ziemi miała wpływ na procesy chemiczne zachodzące na naszej planecie, które finalnie mogły sprzyjać życiu. W przypadku Wenus podobne zmiany mogły zachodzić w okresie około 4,5-3,5 mld lat temu. Naukowcy sugerują, że jest to także wyjaśnienie dla dużej ilości azotu i dwutlenku węgla w atmosferze planety.

Poszukiwania życia na sąsiedniej planecie trwają od dawna

Teoretycznie na Wenus mogło więc powstać życie, które wykształciło się na Ziemi, bo warunki do tego mogły być sprzyjające. Obie planety z czasem spotkał jednak inny los. Nasza sąsiadka to piekielny świat z ogromnym ciśnieniem i temperaturami, które są w stanie stopić ołów. I obecnie trudno mówić o tym, że istniało tam jakiekolwiek życie, choć część badaczy próbowała to udowadniać na podstawie danych, które wykazały obecność fosfiny.

Fosfina jest związkiem, który na Ziemi powstaje z udziałem beztlenowych bakterii. Kilka lat temu zrobiło się głośno o fosforowodorze w kontekście znalezienia go na Wenus. Jednak całkiem niedługo po tym wybrani naukowcy zaczęli powątpiewać i inne analizy wykazały, że to, co odkryto u naszej sąsiadki wcale nie musi być fosfiną.

W planach są nowe misje, które mają na celu lepsze zbadanie Wenus. Dwie z nich planuje NASA i są to projekty o nazwach DAVINCI oraz VERITAS.