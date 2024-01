Najbardziej wulkaniczny księżyc Układu Słonecznego. Io na zdjęciach z Juno

Jowisz ma kilkadziesiąt księżyców i jednym z najbardziej rozpoznawalnych jest Io. Wynika to z faktu, że jest to najbardziej wulkaniczny obiekt w całym Układzie Słonecznym. Z bliska nie oglądano go już od dawna. Tymczasem pod koniec grudnia nad księżycem przeleciała sonda należąca do NASA, która od kilku lat bada gazowego olbrzyma.

Sonda Juno wykonała zdjęcia księżyca Io

Sonda Juno przeleciała nad Io w trakcie 57. przelotu nad Jowiszem. NASA już wcześniej zapowiadała, że w trakcie misji będzie chciała zbliżyć się do wulkanicznego księżyca. Statek przeleciał nad powierzchnią w odległości około 1500 km i w tym czasie wykonał spektakularne zdjęcia obiektu.

Powierzchnia Io spowita jest wulkanami, które są aktywne. Nie dzieje się tak bez przyczyny. Księżyc wystawiony jest na duże oddziaływania grawitacyjne. Z jednej strony wpływ na niego ma Jowisz, a z drugiej pozostałe duże księżyce, w tym Europa oraz Ganimedes. To sprawia, że obiekt jest rozciągany i ściskany. W konsekwencji dochodzi tam do dużej aktywności wulkanicznej. Naukowcy twierdzą, że siły pływowe są tam tak duże, że powierzchnia może się uginać oraz unosić nawet na wysokość 100 m.