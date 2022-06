Już w nadchodzący weekend (11-12 czerwca) w dwóch miastach Polski zostaną otwarte odświeżone planetaria, w których będzie można poszerzyć swoje horyzonty wiedzy na temat otaczającego nas Wszechświata.

W planetarium w Białymstoku będzie czekała na fanów nocnego nieba, i nie tylko kameralna, sala o średnicy 7 metrów. Przygotowano tam miejsca dla 32 osób. Będą mogły one podziwiać symulowane zjawiska astronomiczne, dzięki nowoczesnemu projektorowi fulldome z system optycznym Navitar Fisheye i dwoma rzutnikami generującymi obraz 2D i 3D w jakości 4K. Nie zabraknie też wysokiej jakości dźwięku Sound Surround 5.2.

Otwarcie odświeżonego planetarium w Białymstoku

Przedstawiciele planetarium w Białymstoku pochwalili się, że w obiekcie został zainstalowany teleskop ASA 600. "Jest to największy, profesjonalny i jedyny, jak do tej pory, teleskop firmy ASA Astrosysteme GmbH (Astro Systeme Austria) zainstalowany w Polsce".

W planetarium uczniowie będą mogli brać udział nie tylko w specjalnie zorganizowanych lekcjach o tematyce astronomicznej, ale również uczestniczyć w obserwacjach przestrzeni kosmicznej na żywo za pomocą najnowocześniejszego i największego teleskopu w Polsce.

- Posiada on kwarcowe zwierciadło główne o średnicy 60 centymetrów. Konstrukcja tuby teleskopu to układ optyczny Ritchey-Chrétien (RCT) lub krócej RC. Wykonana została z włókna węglowego, co zapewniło jej niezwykłą sztywność i stabilność. Większość dużych profesjonalnych teleskopów badawczych to właśnie podobne układy Ritchey-Chrétien np. Kosmiczny Teleskop Hubble'a czy jedne z największych na świecie teleskopy Keck Observatory na Hawajach. Całkowita waga tuby to 105 kg - powiedział Leszek Hus, współwłaściciel firmy Delta SP.J. Krentowski Hus, odpowiedzialnej za dostawę i montaż teleskopu.

Weekend w nowym planetarium w Chorzowie

Uroczyste otwarcie gruntowanie odświeżonego Planetarium Śląskiego odbędzie się 11 czerwca. Organizatorzy przewidzieli masę atrakcji, a wśród nich wystąpi na scenie Zespół Pieśni i Tańca Śląsk pod dyrekcją Krzesimira Dębskiego i odbędzie się pokaz 50 dronów, które niczym gwiazdy zabłysną na niebie.

Planetarium w Chorzowie teraz może poszczycić się wyświetlaniem projekcji astronomicznych w rewelacyjnej jakości 8K. To wszystko dzięki projektorowi Chiron III. Jego twórcą jest japońska firma Goto.

- Obraz Drogi Mlecznej będzie składał się z pojedynczych świetlnych punktów! Chiron III będzie zsynchronizowany z systemem cyfrowych projektorów umieszczonych na brzegach ekranu - zapowiedziało Planetarium Śląskie.

Nie tysiące, tylko miliony gwiazd w Planetarium Śląskim

Urządzenie jest połączone z systemem cyfrowych projektorów. Ich możliwości będą fenomenalne. Na kopule planetarium będzie można zobaczyć animacje drogi mlecznej, nie z 8-tysiącami gwiazd, tylko milionami.

Entuzjaści meteorologii i zjawisk atmosferycznych będą mogli wybrać się do specjalnych pokoi symulacyjnych i na własnej skórze poczuć, jak to jest się znaleźć w samym centrum żywiołów. System symulacji pogody pozwala szybko wygenerować tornado, opady deszczu i śniegu czy mgłę.

Rozbudowa i modernizacja planetarium w Chorzowie trwała od połowy 2018 roku. Niebawem każdy chętny nowych wrażeń w astronomii będzie mógł się tam wybrać i zobaczyć, czy warto było czekać na instalację najnowocześniejszych projektorów w Europie.