Najwyżej położone obserwatorium na Ziemi w końcu otwarte

Tokyo Atacama Observatory to obserwatorium astronomiczne, które budowano przez lata. TAO jest najwyżej położonym instrumentem tego typu na Ziemi. Zlokalizowano go na pustyni Atakama na wysokości przekraczającej 5,6 tys. m n.p.m. Jest to jeszcze wyżej niż kompleks Atacama Large Millimeter Array (ALMA).

Zdjęcie Tokyo Atacama Observatory to najwyżej położone obserwatorium astronomiczne na Ziemi. / 2024 TAO project / materiały prasowe