Cały świat z niecierpliwością oczekuje pierwszego startu rakiety SLS w ramach misji Artemis I. Ten miał się odbyć już 29 sierpnia, jednak próba została wstrzymana z powodu problemów z chłodzeniem silnika. Kolejna próba została podjęta 3 września, lecz niestety nie doszła do skutku. Odnotowano wyciek wodoru, zagrażający bezpieczeństwu rakiety.

Jak nie sprzęt to pogoda

Po naprawie wycieku NASA ogłosiła nowy termin - 27 września, lecz niestety do wybrzeży Florydy zbliżał się huragan Ian. Wiatry wiejące z prędkością 250 kilometrów na godzinę sprawiły, że amerykańska agencja kosmiczna postanowiła wstrzymać najbliższy start i przeczekać aż pogoda się ustabilizuje. Rakieta została usunięta ze stanowiska startowego i umieszczona w specjalnym hangarze. I, mimo że miała być tam bezpieczna, to doszło do incydentu pożarowego.

Huragan Ian uruchomił alarm pożarowy z powodu problemu elektrycznego zapalającego linę, który doprowadził do ewakuacji hangaru. NASA podała, że mimo to rakieta pozostaje w dobrym stanie i nie doszło do uszkodzenia sprzętu, który niebawem ma okrążyć Księżyc.

Nowy termin startu przewidywany jest na listopad. Tym razem chodzi o załogę odpowiedzialną za kontrolę misji. Zgodnie z oświadczeniem, na które powołuje się portal Independent, NASA daje pracownikom czas na zaspokojenie potrzeb swoich rodzin i naprawę domów po intensywnym huraganie. Natomiast zespół techniczny ma się w tym czasie dokładniej przyjrzeć rakiecie, aby w listopadzie mogła wystartować już bez żadnych incydentów.

Jak będzie wyglądała ta misja?

Misja Artemis I to test sprawdzający najpotężniejszą od czasów wahadłowców kosmicznych rakietę nośną SLS (Space Launch System) i kapsułę Orion. W tej konfiguracji będą one wynosiły pierwszych od 50 lat astronautów w stronę naturalnego satelity Ziemi. Pierwsza załoga z kobietą na pokładzie ma wylądować na powierzchni Księżyca już w 2025 roku.

Podczas misji testowej SLS wyniesie w przestrzeń kosmiczną kapsułę Orion wypełnioną urządzeniami testującymi. Kapsuła poleci w stronę Księżyca i spędzi w jego towarzystwie około trzech tygodni. W kluczowym momencie ma się zbliżyć do jego powierzchni na około 100 kilometrów.

Zwieńczeniem całego spektaklu przygotowywanego przez NASA okaże się wodowanie w Oceanie Spokojnym, które nastąpi po około 42 dniach trwania misji. Gdyby rakieta wystartowała w pierwszym zakładanym terminie, już około 10 października moglibyśmy śledzić przebieg powrotu na Ziemię. Niestety opóźnienia sprawiły, że nie tylko na powrót, ale przede wszystkim na start rakiety, jeszcze trochę poczekamy.